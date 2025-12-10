10 doramas com final feliz e onde assistir 

Apontado como um dos romances contemporâneos mais sensíveis dos últimos anos, Nosso Eterno Verão retrata a relação conturbada de dois jovens que se detestavam no colégio, mas acabaram namorando após estrelarem um documentário escolar que viralizou. Depois de um término doloroso, prometem nunca mais se ver — até que, dez anos depois, a produtora decide revisitar o projeto e os reúne novamente, reacendendo sentimentos mal resolvidos. Dirigido por Kim Yoon-jin (Tudo Bem Não Ser Normal) e escrito por Lee Na-eun (Se Apaixonando), o dorama é protagonizado por Choi Woo-shik (Parasita) e Kim Da-mi (Itaewon Class).