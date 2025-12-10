10 doramas com final feliz e onde assistir 

Entre comédias românticas e doses intensas de drama, surgem produções que apostam em um alívio final satisfatório: histórias em que rivalidades viram paixão, dilemas pessoais são superados e casais chegam juntos — de verdade — ao último episódio.
Produções como Shooting Stars (2022), Porque Esta é a Minha Primeira Vida (2017) e Nosso Eterno Verão (2021) figuram entre os títulos que entregam finais de aquecer o coração. Esses e outros k-dramas na mesma linha podem ser encontrados em plataformas como Netflix, Rakuten Viki e Prime Video.
Doramas com final feliz
Shooting Stars (2022)
A comédia romântica é ambientada nos bastidores da indústria do entretenimento. Acompanha Oh Han-byul, a eficiente chefe de relações públicas de uma grande agência. Entre suas funções está administrar a imagem de Gong Tae-sung — colega de faculdade com quem nunca se deu bem, astro impecável diante das câmeras e extremamente difícil fora delas. No convívio diário, marcado por atritos constantes e uma química teimosamente reprimida, sentimentos começam a ganhar espaço. Dirigido por Lee Soo-hyun (Meu Querido Nêmesis), o dorama é estrelado por Lee Sung-kyung (Tudo Bem, Isso é Amor) e Kim Young-dae (Querido X).
- 1 Temporada
- 16 episódios
- Onde assistir: Rakuten Viki
Sorriso Real (2023)
Apontado como um dos romances mais queridos de 2023, Sorriso Real segue a improvável conexão entre Gu Won — herdeiro elegante e orgulhoso que retorna ao hotel da família em meio a uma disputa sucessória — e Cheon Sa-rang, uma funcionária dedicada que acredita na força da gentileza, enquanto seu novo chefe detesta qualquer sinal de bajulação. Criado por Lim Hyun-ook (Refletidas), o dorama reúne os idols Yoona (Girls’ Generation) e Junho (2PM) na pele do casal protagonista.
- 1 temporada
- 16 episódios
- Onde assistir: Netflix
Love To Hate You (2023)
Para quem aprecia o clássico Enemies to Lovers com final reconfortante, Love to Hate You é uma ótima pedida. A trama segue Yeo Mi-ran, uma advogada competitiva que detesta a ideia de ser superada por homens, e Nam Kang-ho, um ator famoso que mantém distância emocional de todas as mulheres. O choque inicial — impulsionado pela tentativa dela de expor o comportamento misógino do astro — logo dá lugar a uma atração inesperada. Com direção de Jeong-kwon Kim (Você Está Apaixonado?), o elenco reúne Kim Ok-bin (Dark Hole), Teo Yoo (Decisão de Partir), Kim Ji-hoon e Go Won-hee.
- 1 temporada
- 10 episódios
- Onde assistir: Netflix
Porque Esta é a Minha Primeira Vida (2017)
Lee Min-ki (Tsunami: A Fúria do Oceano) e Jung So-min (Alquimia das Almas) estrelam este romance cotidiano que, mesmo abordando os desafios da vida adulta, entrega um final leve e feliz. A história acompanha uma redatora em dificuldades financeiras e um solteirão endividado prestes a perder o apartamento. Para se ajudarem, eles decidem morar juntos — mas precisam fingir que são casados para evitar comentários. Porque Esta é a Minha Primeira Vida tem direção de Sung-woo Nam e Joon-hwa Park.
- 1 temporada
- 16 episódios
- Onde assistir: Netflix e Rakuten Viki
Nosso Eterno Verão (2021)
Apontado como um dos romances contemporâneos mais sensíveis dos últimos anos, Nosso Eterno Verão retrata a relação conturbada de dois jovens que se detestavam no colégio, mas acabaram namorando após estrelarem um documentário escolar que viralizou. Depois de um término doloroso, prometem nunca mais se ver — até que, dez anos depois, a produtora decide revisitar o projeto e os reúne novamente, reacendendo sentimentos mal resolvidos. Dirigido por Kim Yoon-jin (Tudo Bem Não Ser Normal) e escrito por Lee Na-eun (Se Apaixonando), o dorama é protagonizado por Choi Woo-shik (Parasita) e Kim Da-mi (Itaewon Class).
- 1 temporada
- 16 episódios
- Onde assistir: Netflix
Lutando Pelo Meu Caminho (2017)
Nesta comédia romântica no estilo friends to lovers, são acompanhados quatro amigos tentando realizar seus sonhos enquanto encaram as frustrações da vida adulta. Dong-man, ex-atleta que abandonou a carreira, tenta se reerguer em um emprego comum, enquanto Ae-ra enfrenta sucessivas rejeições na busca por se tornar apresentadora de TV. Em sua única temporada, o drama é estrelado por nomes conhecidos do público: Park Seo-joon (Itaewon Class), Kim Ji-won (Rainha das Lágrimas), Ahn Jae-hong (Mask Girl) e Song Ha-yoon (A Esposa do Meu Marido).
- 1 temporada
- 16 episódios
- Onde assistir: Rakuten Viki, Kocowa e Netflix
Toque Seu Coração (2019)
Misturando comédia e romance de escritório, Toque Seu Coração acompanha Oh Jin-shim, uma atriz famosa cuja carreira desmorona após um escândalo. Para recuperar a credibilidade, ela aceita interpretar uma advogada — mas, antes, precisa vivenciar o ambiente jurídico na prática. Disfarçada como secretária em um escritório, acaba chamando a atenção de Jung-rok, um advogado rígido e pouco sociável.
Do diretor Park Joon-hwa, responsável por sucessos como O Que Houve Com a Secretária Kim?, o dorama é estrelado por Yoo In-na (Goblin) e Lee Dong-wook (A Lenda dos Nove Caudas).
- 1 temporada
- 16 episódios
- Onde assistir: Rakuten Viki e Amazon Prime Video
Beleza Verdadeira (2020)
Estrelado por Moon Ga-young (Investimento de Risco), Cha Eun-woo (A Ilha) e Hwang In-yeop (Família por Escolha), Beleza Verdadeira figura entre os romances escolares mais populares da Netflix. A história acompanha Lim Ju-kyung, uma adolescente insegura que, após sofrer bullying pela aparência, decide recomeçar em uma nova escola. Lá, domina técnicas de maquiagem e se torna uma das alunas mais admiradas — até que seu segredo é ameaçado ao atrair a atenção de dois amigos marcados por traumas, que acabam se tornando rivais.
- 1 temporada
- 16 episódios
- Onde assistir: Netflix
Romance Is a Bonus Book (2019)
Misturando romance e desafios da vida adulta, Romance Is a Bonus Book acompanha Kang Dan-yi, uma ex-redatora brilhante que, após o divórcio e um longo período fora do mercado, tenta recomeçar aceitando um cargo temporário em uma editora. Lá, reencontra Cha Eun-ho, amigo de infância que se tornou escritor renomado e o editor-chefe mais jovem da empresa. Conforme a amizade é retomada, sentimentos antigos começam a ressurgir. Lee Jong-suk (Enquanto Você Dormia) e Lee Na-young (Quinta-Feira Santa) protagonizam o melodrama de final feliz, dirigido por Lee Jung-hyo, também responsável por Pousando no Amor.
- 1 temporada
- 16 episódios
- Onde assistir: Netflix
Hometown Cha-Cha-Cha (2021)
Considerado um dos romances coreanos mais queridos, Hometown Cha-Cha-Cha aposta no clássico arco enemies to lovers e em toques de drama pessoal para entregar uma história leve e de final emocionante. A trama acompanha Hye-jin, uma dentista perfeccionista que decide recomeçar a vida em um vilarejo litorâneo, onde conhece Du-shik, um homem generoso e habilidoso que vive ajudando a comunidade.
Entre atritos e uma atração inevitável, os dois acabam se apaixonando e se tornando o porto seguro um do outro. O dorama é estrelado por Kim Seon-ho (Apostando Alto) e Shin Min-a (Minha Vênus), com direção de Yoo Je-won (Oh, My Ghost!).
- 1 temporada
- 16 episódios
- Onde assistir: Netflix
