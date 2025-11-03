Zé Felipe se declara para Ana Castela; veja o post

O romance entre Zé Felipe e Ana Castela está mais público do que nunca. O cantor compartilhou, neste fim de semana, uma foto abraçado à sertaneja, acompanhada da legenda curta e direta: "Amo você".
A declaração, compartilhada nos perfis dos dois artistas, logo mobilizou fãs nas redes sociais.
Pouco depois, Ana respondeu em tom de brincadeira, em um vídeo nos stories, afirmando que o gesto de carinho do namorado teria outro motivo: esconder a barriga do filho de Leonardo.
Fim de semana de fazenda e brincadeiras
Durante o sábado (1º), os dois compartilharam vídeos e fotos de um dia de descanso na fazenda da cantora, ao lado de amigos e familiares.
Entre as cenas, um banho de lama chamou atenção dos seguidores, os artistas apareceram cobertos de terra e rindo juntos. Mais tarde, Zé Felipe publicou um registro de Ana dormindo em seu ombro.
Já a cantora publicou uma sequência divertida em que o namorado aparece "virando uma fadinha" durante uma brincadeira no quarto, em um momento leve e íntimo.
Do palco para a vida real
O casal confirmou o namoro em outubro, após protagonizar um beijo no palco do programa Domingo Legal, do SBT. Eles participaram do quadro Passa ou Repassa e cantaram juntos as músicas Sua Boca Mente e Roça em Mim, parceria de 2023 com Luan Pereira.
Na ocasião, após uma sequência de trocas de olhares e risadas, Ana revelou que os dois estavam "se conhecendo", e o beijo ao vivo encerrou os rumores sobre a relação.
Nova fase
Zé Felipe, 27 anos, foi casado com a influenciadora Virginia Fonseca de 2021 a 2025. Eles são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. A separação foi anunciada em maio deste ano.
Virginia, atualmente, namora o jogador Vinicius Júnior, atacante do Real Madrid.