Apaixonados
Zé Felipe se declara para Ana Castela no aniversário da cantora; veja o post

Publicação soma milhões de curtidas no Instagram e reúne comentários de fãs do casal

Zero Hora

Reprodução/@zefelipe
Zé Felipe e Ana Castela assumiram um namoro em 2025.

O cantor Zé Felipe, 27 anos, fez uma declaração para sua namorada, a cantora Ana Castela, que completou 22 anos neste domingo (16). Nas redes sociais, o sertanejo compartilhou uma foto do casal e escreveu a seguinte mensagem:

"Hoje o dia é Dela. Feliz aniversário, meu amor. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa e por ser você. Que o seu dia seja tão especial quanto você é para mim. Amo você". 

Ana Castela comentou na publicação: "Que lindo! (Ele postou a foto que eu ia postar!) Amo você, obrigada por tudo".

A publicação já soma mais de quatro milhões de curtidas e muitos comentários de famosos. "Que amor vcs dois juntinhos", disse Eliana. "O casal que o Brasil precisava", escreveu Rodrigo Branco.

O relacionamento

Após Zé Felipe anunciar o fim de seu casamento com a influenciadora Virgínia Fonseca, logo surgiram os rumores sobre a aproximação com Ana Castela, que também já havia encerrado sua relação amorosa com o cantor Gustavo Mioto.

Durante uma viagem para Orlando, em junho, o casal já intensificava suas aparições públicas e falavam sobre seu envolvimento. A partir de agosto, a relação já estava oficializada para o público. 

E a reação de Virgínia? 

O casamento entre Zé Felipe e Virgínia durou cinco anos. Juntos, os dois tiveram três filhos: Maria Alice, 4 anos, Maria Flor, 3 anos, e José Leonardo, 1 ano. A separação do casal foi comunicada através de uma nota nas redes sociais, em maio deste ano. 

Em entrevista ao jornalista Lucas Pasin, Virginia comentou sobre o novo relacionamento de Zé Felipe. 

— Eu fico muito feliz em saber que a Ana está tratando muito bem os meus filhos, eles gostam dela. O Zé estando bem, estando feliz, é maravilhoso — disse a influenciadora.

A influenciadora também já está em outra: assumiu um relacionamento com o jogador Vini Jr. em outubro

