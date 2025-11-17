Zé Felipe se declara para Ana Castela no aniversário da cantora; veja o post

O cantor Zé Felipe, 27 anos, fez uma declaração para sua namorada, a cantora Ana Castela, que completou 22 anos neste domingo (16). Nas redes sociais, o sertanejo compartilhou uma foto do casal e escreveu a seguinte mensagem:
"Hoje o dia é Dela. Feliz aniversário, meu amor. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa e por ser você. Que o seu dia seja tão especial quanto você é para mim. Amo você".
Ana Castela comentou na publicação: "Que lindo! (Ele postou a foto que eu ia postar!) Amo você, obrigada por tudo".
A publicação já soma mais de quatro milhões de curtidas e muitos comentários de famosos. "Que amor vcs dois juntinhos", disse Eliana. "O casal que o Brasil precisava", escreveu Rodrigo Branco.
O relacionamento
Após Zé Felipe anunciar o fim de seu casamento com a influenciadora Virgínia Fonseca, logo surgiram os rumores sobre a aproximação com Ana Castela, que também já havia encerrado sua relação amorosa com o cantor Gustavo Mioto.
Durante uma viagem para Orlando, em junho, o casal já intensificava suas aparições públicas e falavam sobre seu envolvimento. A partir de agosto, a relação já estava oficializada para o público.
E a reação de Virgínia?
O casamento entre Zé Felipe e Virgínia durou cinco anos. Juntos, os dois tiveram três filhos: Maria Alice, 4 anos, Maria Flor, 3 anos, e José Leonardo, 1 ano. A separação do casal foi comunicada através de uma nota nas redes sociais, em maio deste ano.
Em entrevista ao jornalista Lucas Pasin, Virginia comentou sobre o novo relacionamento de Zé Felipe.
— Eu fico muito feliz em saber que a Ana está tratando muito bem os meus filhos, eles gostam dela. O Zé estando bem, estando feliz, é maravilhoso — disse a influenciadora.
A influenciadora também já está em outra: assumiu um relacionamento com o jogador Vini Jr. em outubro.
