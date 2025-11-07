Xiaomi 17 Pro Max no Brasil? Quais os smartphones da marca são vendidos no país

Pensada para quem quer custo-benefício sem abrir mão de tecnologia, a linha traz telas grandes e fluidas, carregamento rápido e versões com conexão 5G. Atende bem tanto quem usa o aparelho para o trabalho quanto quem quer jogar ou assistir a vídeos sem se preocupar com travamentos e, por isso, tornou-se o grande sucesso da Xiaomi entre os brasileiros.