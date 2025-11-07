Xiaomi 17 Pro Max no Brasil? Quais os smartphones da marca são vendidos no país

Desde que desembarcou oficialmente no Brasil, em 2019, em parceria com a DL Eletrônicos, a Xiaomi ajudou a mudar a "paisagem" do mercado de smartphones no país. A marca chinesa chegou apostando em algo que o consumidor brasileiro valoriza: alta performance com bom custo-benefício.
Em pouco tempo, conquistou uma legião de fãs, os chamados "Mi Fans", garantindo 14,1% de participação no mercado nacional de celulares, de acordo com dados do StatCounter.
Mesmo assim, o catálogo brasileiro não espelha o vasto portfólio global da empresa. Diversas linhas lançadas na Ásia e na Europa, especialmente as mais caras ou até experimentais, não são comercializadas por aqui.
Seja por questões de estratégia ou de homologação, a Xiaomi mantém no país um conjunto enxuto de aparelhos, divididos entre modelos básicos, intermediários e premium, todos com garantia local e suporte técnico nacional. Veja o que será abordado na matéria:
Quais linhas são vendidas pela Xiaomi no Brasil?
Xiaomi T Series (linha premium "acessível")
É a linha mais avançada que a Xiaomi vende oficialmente no Brasil. É também a que melhor traduz a filosofia da marca de entregar tecnologia de ponta a um preço mais competitivo.
Os modelos da série, como o Xiaomi 15T e o Xiaomi 15T Pro, reúnem o desempenho de um topo de linha com um valor abaixo dos concorrentes diretos, como o iPhone 17 ou o Galaxy S25 Ultra, lançados no país com preços a partir de R$ 5.999 e R$ 8.999, respectivamente, na loja oficial da marca.
Com câmeras desenvolvidas em parceria com a Leica, processadores potentes da MediaTek e recursos de inteligência artificial integrados ao sistema HyperOS, os aparelhos da linha T representam o que há de mais sofisticado da Xiaomi no país.
No Brasil, a família substitui, basicamente, a série "numerada", que inclui os modelos Xiaomi 15 e os mais recentes, 17, vendidos somente na Ásia e na Europa.
Redmi Note (linha intermediária)
A série Redmi Note conquistou o público por entregar um equilíbrio competitivo: alto desempenho, boas câmeras e bateria que dura o dia inteiro, tudo isso com preço acessível.
Modelos como o Redmi Note 14, o Redmi Note 14 Pro e o Redmi Note 14 Pro+ estão entre os mais procurados da marca no país. Os preços variam conforme a versão, partindo entre R$ 2.499 e R$ 5.999, na loja oficial da Xiaomi.
Pensada para quem quer custo-benefício sem abrir mão de tecnologia, a linha traz telas grandes e fluidas, carregamento rápido e versões com conexão 5G. Atende bem tanto quem usa o aparelho para o trabalho quanto quem quer jogar ou assistir a vídeos sem se preocupar com travamentos e, por isso, tornou-se o grande sucesso da Xiaomi entre os brasileiros.
Redmi (linhas C e A)
Ponto de partida da Xiaomi no Brasil, sendo a porta de entrada no mercado nacional. As linhas Redmi C e Redmi A trazem modelos simples, pensados para o uso cotidiano, como o Redmi 15C, Redmi 15C 5G, Redmi 14C, Redmi 13C, Redmi A3 e Redmi A5.
Os aparelhos priorizam bateria de longa duração, design funcional e preço acessível, atendendo bem quem usa o celular para navegar na internet, trocar mensagens, assistir a vídeos e tirar fotos ocasionais.
Não é por acaso que os preços refletam a proposta popular da linha, variando entre R$ 500 e R$ 1.500.
POCO (linhas C, M e X)
Poco é a submarca da Xiaomi criada para quem gosta de desempenho, e, especialmente, para quem joga no celular. Os aparelhos da linha POCO são pensados para entregar velocidade, fluidez e visual arrojado, com design mais agressivo e telas rápidas.
No Brasil, estão disponíveis oficialmente modelos como o POCO X7 Pro, o POCO M7 Pro e os mais acessíveis POCO C71, C75 e C85.
Os celulares POCO são especialmente populares entre jovens e jogadores que buscam potência para rodar games, boa refrigeração e bateria duradoura. Os valores variam conforme a linha, de R$ 800 a valores que chegam a R$ 4 mil.
Os nomes dos celulares da Xiaomi
Entender o nome de um celular da Xiaomi é quase como decifrar um código. Cada parte da nomenclatura revela a posição do aparelho no portfólio da marca e ajuda o consumidor a identificar rapidamente se está diante de um modelo básico, intermediário ou premium. A lógica é simples e segue três elementos principais:
Prefixo: indica a marca ou submarca do aparelho. A Xiaomi é a linha principal, voltada a modelos topo de linha, enquanto Redmi e POCO são submarcas que atuam em faixas diferentes: a primeira foca no custo-benefício, e a segunda, em desempenho e jogos.
Série ou designação: vem logo após o prefixo e aparece em forma de letras ou títulos, como A, C, M, X, F, T, Note, Flip ou Fold. Essa parte indica a categoria do produto dentro da marca.
Por exemplo:
- Redmi Note representa os intermediários
- POCO F identifica os modelos de alto desempenho
- Xiaomi T é a linha premium acessível
- Fold ou Flip designam os dobráveis.
Números: correspondem à geração do modelo. Quanto maior for o número, mais recente é o aparelho. Assim, o Redmi Note 14 é mais recente e potente que o Redmi Note 12, e o POCO F6 sucede o POCO F5.
Quais linhas não são vendidas no Brasil?
Diversas famílias de aparelhos, especialmente as mais sofisticadas e experimentais, são exclusivas da Ásia e da Europa, seja por estratégia comercial, seja por questões de homologação na Anatel.
Linha premium da Xiaomi não está disponível no Brasil
Entre as ausências mais notáveis estão os Xiaomi 15, 15 Pro e 15 Ultra, e também os modelos mais recentes da marca, como Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max, os dois últimos que trouxeram um painel traseiro inédito no mercado de smartphones. Os aparelhos contam com processadores potentes da Qualcomm, câmeras avançadas em parceria com a Leica e recursos de inteligência artificial.
Os dobráveis
Também estão fora do país os dobráveis da linha MIX, como o MIX Fold 4 e o MIX Flip, que trazem design inovador e telas flexíveis. O mesmo acontece com os intermediários premium POCO F6 e com a família Redmi K, que inclui modelos recentes como Redmi K90 e Redmi K90 Pro, conhecidos por alto desempenho a preços agressivos no mercado chinês.
Vale ressaltar que nenhum desses celulares possui homologação da Anatel ou distribuição oficial no Brasil. Por isso, quem optar por comprar importado, precisa considerar que a marca não oferece garantia ou assistência para estes aparelhos.