Viral

Direto da China
Notícia

Xiaomi 17 Pro Max no Brasil? Quais os smartphones da marca são vendidos no país

Empresa chinesa aposta em custo-benefício e traz oficialmente somente parte de seu portfólio global

Murilo Rodrigues

Murilo Rodrigues

Enviar email
Ler resumo

Sem tempo? Resumimos para você

  • A Xiaomi conquistou 14,1% do mercado brasileiro ao oferecer celulares com boa performance e preço competitivo desde 2019.
  • No Brasil, a marca vende oficialmente as linhas Xiaomi T Series, Redmi Note, Redmi C/A e POCO, com garantia e suporte local.
  • Os modelos mais avançados disponíveis são o Xiaomi 15T Pro e 15T, com câmeras Leica e preços entre R$ 5.999 e R$ 8.999.
  • Aparelhos como Xiaomi 17, MIX Fold, Redmi K e POCO F6 não são vendidas oficialmente no país por questões de estratégia e homologação.
  • Celulares importados sem homologação da Anatel não têm garantia ou assistência técnica da Xiaomi no Brasil.
Esse resumo foi útil?
runrun2/stock.adobe.com
Marca é uma das mais populares no Brasil.

Desde que desembarcou oficialmente no Brasil, em 2019, em parceria com a DL Eletrônicos, a Xiaomi ajudou a mudar a "paisagem" do mercado de smartphones no país. A marca chinesa chegou apostando em algo que o consumidor brasileiro valoriza: alta performance com bom custo-benefício.

Em pouco tempo, conquistou uma legião de fãs, os chamados "Mi Fans", garantindo 14,1% de participação no mercado nacional de celulares, de acordo com dados do StatCounter.

Mesmo assim, o catálogo brasileiro não espelha o vasto portfólio global da empresa. Diversas linhas lançadas na Ásia e na Europa, especialmente as mais caras ou até experimentais, não são comercializadas por aqui. 

Seja por questões de estratégia ou de homologação, a Xiaomi mantém no país um conjunto enxuto de aparelhos, divididos entre modelos básicos, intermediários e premium, todos com garantia local e suporte técnico nacional. Veja o que será abordado na matéria:

Quais linhas são vendidas pela Xiaomi no Brasil?

Xiaomi T Series (linha premium "acessível")

É a linha mais avançada que a Xiaomi vende oficialmente no Brasil. É também a que melhor traduz a filosofia da marca de entregar tecnologia de ponta a um preço mais competitivo.

Xiaomi/Reprodução
Série 15T é a mais avançanda vendida pela Xiaomi no Brasil.

Os modelos da série, como o Xiaomi 15T e o Xiaomi 15T Pro, reúnem o desempenho de um topo de linha com um valor abaixo dos concorrentes diretos, como o iPhone 17 ou o Galaxy S25 Ultra, lançados no país com preços a partir de R$ 5.999 e R$ 8.999, respectivamente, na loja oficial da marca.

Com câmeras desenvolvidas em parceria com a Leica, processadores potentes da MediaTek e recursos de inteligência artificial integrados ao sistema HyperOS, os aparelhos da linha T representam o que há de mais sofisticado da Xiaomi no país.

No Brasil, a família substitui, basicamente, a série "numerada", que inclui os modelos Xiaomi 15 e os mais recentes, 17, vendidos somente na Ásia e na Europa.

Redmi Note (linha intermediária)

A série Redmi Note conquistou o público por entregar um equilíbrio competitivo: alto desempenho, boas câmeras e bateria que dura o dia inteiro, tudo isso com preço acessível. 

Modelos como o Redmi Note 14, o Redmi Note 14 Pro e o Redmi Note 14 Pro+ estão entre os mais procurados da marca no país. Os preços variam conforme a versão, partindo entre R$ 2.499 e R$ 5.999, na loja oficial da Xiaomi.

Xiaomi/Reprodução
Linha Redmi Note é direcionada

Pensada para quem quer custo-benefício sem abrir mão de tecnologia, a linha traz telas grandes e fluidas, carregamento rápido e versões com conexão 5G. Atende bem tanto quem usa o aparelho para o trabalho quanto quem quer jogar ou assistir a vídeos sem se preocupar com travamentos e, por isso, tornou-se o grande sucesso da Xiaomi entre os brasileiros.

Redmi (linhas C e A)

Ponto de partida da Xiaomi no Brasil, sendo a porta de entrada no mercado nacional. As linhas Redmi C e Redmi A trazem modelos simples, pensados para o uso cotidiano, como o Redmi 15C, Redmi 15C 5G, Redmi 14C, Redmi 13C, Redmi A3 e Redmi A5.

Xiaomi/Reprodução
Redmi 15C é focado em oferecer bom custo-benefício.

Os aparelhos priorizam bateria de longa duração, design funcional e preço acessível, atendendo bem quem usa o celular para navegar na internet, trocar mensagens, assistir a vídeos e tirar fotos ocasionais.  

Não é por acaso que os preços refletam a proposta popular da linha, variando entre R$ 500 e R$ 1.500.

POCO (linhas C, M e X)

Poco é a submarca da Xiaomi criada para quem gosta de desempenho, e, especialmente, para quem joga no celular. Os aparelhos da linha POCO são pensados para entregar velocidade, fluidez e visual arrojado, com design mais agressivo e telas rápidas. 

Xiaomi/Reprodução
Poco X7 Pro é focado em desempenho para games.

No Brasil, estão disponíveis oficialmente modelos como o POCO X7 Pro, o POCO M7 Pro e os mais acessíveis POCO C71, C75 e C85.

Os celulares POCO são especialmente populares entre jovens e jogadores que buscam potência para rodar games, boa refrigeração e bateria duradoura. Os valores variam conforme a linha, de R$ 800 a valores que chegam a R$ 4 mil.

Os nomes dos celulares da Xiaomi

Entender o nome de um celular da Xiaomi é quase como decifrar um código. Cada parte da nomenclatura revela a posição do aparelho no portfólio da marca e ajuda o consumidor a identificar rapidamente se está diante de um modelo básico, intermediário ou premium. A lógica é simples e segue três elementos principais:

Prefixo: indica a marca ou submarca do aparelho. A Xiaomi é a linha principal, voltada a modelos topo de linha, enquanto Redmi e POCO são submarcas que atuam em faixas diferentes: a primeira foca no custo-benefício, e a segunda, em desempenho e jogos.

Série ou designação: vem logo após o prefixo e aparece em forma de letras ou títulos, como A, C, M, X, F, T, Note, Flip ou Fold. Essa parte indica a categoria do produto dentro da marca. 

Por exemplo: 

  • Redmi Note representa os intermediários
  • POCO F identifica os modelos de alto desempenho
  • Xiaomi T é a linha premium acessível
  • Fold ou Flip designam os dobráveis.

Números: correspondem à geração do modelo. Quanto maior for o número, mais recente é o aparelho. Assim, o Redmi Note 14 é mais recente e potente que o Redmi Note 12, e o POCO F6 sucede o POCO F5.

Quais linhas não são vendidas no Brasil?

Diversas famílias de aparelhos, especialmente as mais sofisticadas e experimentais, são exclusivas da Ásia e da Europa, seja por estratégia comercial, seja por questões de homologação na Anatel.

Xiaomi/Reprodução
Linha Xiaomi 17 é inspirada no design do iPhone.

Linha premium da Xiaomi não está disponível no Brasil

Entre as ausências mais notáveis estão os Xiaomi 15, 15 Pro e 15 Ultra, e também os modelos mais recentes da marca, como Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max, os dois últimos que trouxeram um painel traseiro inédito no mercado de smartphones. Os aparelhos contam com processadores potentes da Qualcomm, câmeras avançadas em parceria com a Leica e recursos de inteligência artificial. 

Os dobráveis

Também estão fora do país os dobráveis da linha MIX, como o MIX Fold 4 e o MIX Flip, que trazem design inovador e telas flexíveis. O mesmo acontece com os intermediários premium POCO F6 e com a família Redmi K, que inclui modelos recentes como Redmi K90 e Redmi K90 Pro, conhecidos por alto desempenho a preços agressivos no mercado chinês.

Vale ressaltar que nenhum desses celulares possui homologação da Anatel ou distribuição oficial no Brasil. Por isso, quem optar por comprar importado, precisa considerar que a marca não oferece garantia ou assistência para estes aparelhos.

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: