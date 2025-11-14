Viral

Xiaomi 17 Pro Max tem a melhor bateria da marca em 2025; saiba o motivo

Modelo lançado apenas na China atinge recordes de autonomia e assume a primeira posição entre os aparelhos da fabricante

Murilo Rodrigues

Sem tempo? Resumimos para você

  • Xiaomi 17 Pro Max lidera ranking de autonomia, com bateria de 7.500 mAh e destaque em testes do GSMArena.
  • O aparelho oferece até 40h em chamadas, 20h de navegação, 29h de vídeo e 11h30min em jogos, superando rivais.
  • Processador Snapdragon 8 Elite Gen 5, tela AMOLED e sistema HyperOS 3 otimizam o consumo energético.
  • Conta com tela principal de 6,9", tela traseira auxiliar, câmeras Leica de 50 MP e recarga rápida de até 100 W.
  • Por enquanto, o Xiaomi 17 Pro Max não tem previsão de lançamento no Brasil, ficando restrito à Ásia e Europa.
Xiaomi/Divulgação
Xiaomi 17 Pro Max, novo modelo da marca chinesa, tem uma tela extra na parte traseira.

O Xiaomi 17 Pro Max, anunciado em setembro na China, figura no topo de um dos rankings mais relevantes de autonomia de bateria. Segundo testes realizados pelo portal especializado GSMArena, o modelo registrou a melhor duração de bateria entre os celulares Xiaomi em 2025, superando, inclusive, toda a linha 15.

Nos resultados, o smartphone alcançou 40 horas em chamadas, quase 20 horas de navegação, 29 horas de reprodução de vídeo e 11h30min em jogos, resultados que colocam o 17 Pro Max no grupo dos smartphones com maior autonomia do mercado global.  

A seguir, Zero Hora explica o que levou o aparelho ao primeiro lugar, quais modelos completam o ranking e o que se sabe sobre a possível chegada do aparelho fora da China.

Por que o Xiaomi 17 Pro Max ficou na primeira posição

Essa autonomia se deve, sobretudo, à bateria de 7.500 mAh, uma das maiores já vistas em um smartphone. O componente trabalha em conjunto com o processador Snapdragon 8 Elite Gen 5, fabricado em litografia de 3 nanômetros, que reduz aquecimento e aprimora o consumo energético. 

A tela AMOLED também colabora para esse cenário: por permitir que pixels individuais se apaguem em áreas escuras, o gasto tende a ser menor.

Xiaomi/Divulgação
Carregamento rápido permite recarregar o aparelho em pouco tempo.

Por fim, o sistema HyperOS 3 opera como uma terceira camada de otimização, gerenciando tarefas em segundo plano e controlando picos de consumo. Não menos importante, a recarga acompanha o desempenho: são 100 W com fio, 50 W sem fio e carga reversa de 22,5 W.

Como ficou o ranking?

O levantamento do GSMArena mostrou um predomínio de celulares premium no topo da lista, com o 17 Pro Max puxando a fila. Logo abaixo aparecem Xiaomi 15, 15T Pro, 15 Ultra e 15T. 

Modelos como POCO F7 e Xiaomi 14 e o intermediário Redmi Note 14 4G, único da faixa média a aparecer entre os dez primeiros, completam o grupo. 

Veja o ranking completo:

  1. Xiaomi 17 Pro Max 5G
  2. Xiaomi 15
  3. Xiaomi 15T Pro 5G
  4. Xiaomi 15 Ultra
  5. Xiaomi 15T 5G
  6. POCO F7 5G
  7. Xiaomi 14
  8. POCO F7 Ultra
  9. Redmi Note 14 4G
  10. POCO X7 Pro

O que mais o 17 Pro Max entrega além da bateria?

O desempenho energético não é o único destaque do aparelho. O Xiaomi 17 Pro Max chega com tela principal de 6,9 polegadas, brilho de 3.500 nits e taxa de atualização de 120 Hz. Na traseira, uma tela secundária de 2,9 polegadas funciona como visor auxiliar para selfies, prévias de notificações e comandos rápidos.

Xiaomi/Divulgação
O novo modelo da Xiaomi tem uma tela extra na parte traseira

Além disso, o módulo de câmeras mantém a parceria com a Leica: são três sensores de 50 MP, incluindo teleobjetiva com zoom óptico de 5x e ultrawide de 102°. O chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 trabalha com até 16 GB de RAM e 1 TB de armazenamento, reforçando a proposta de um aparelho premium voltado a desempenho máximo.

O modelo opera com HyperOS 3 (Android 16), tem certificação IP68, vidro Dragon Crystal Glass 3 e estrutura em alumínio. Na China, foi anunciado por 6.000 Yuan, cerca de R$ 4,5 mil em conversão direta.

Chega ao Brasil?

A Xiaomi tem mantido no país apenas parte do portfólio global, concentrando esforços nas linhas Redmi, Redmi Note, POCO e Xiaomi T. 

Já modelos de topo de linha, como Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 17, 17 Pro e 17 Pro Max, permanecem restritos a mercados da Ásia e da Europa. Por ora, não há previsão de lançamento global do 17 Pro Max.

