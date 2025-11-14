Xiaomi 17 Pro Max tem a melhor bateria da marca em 2025; saiba o motivo

Além disso, o módulo de câmeras mantém a parceria com a Leica: são três sensores de 50 MP, incluindo teleobjetiva com zoom óptico de 5x e ultrawide de 102°. O chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 trabalha com até 16 GB de RAM e 1 TB de armazenamento, reforçando a proposta de um aparelho premium voltado a desempenho máximo.