O WhatsApp apresenta instabilidade na manhã desta terça-feira (4). Usuários relatam falhas especialmente no aplicativo Business e Web.
Conforme o site Downdetector, de monitoramento de serviços digitais, problemas começaram a ser reportados por usuários a partir das 10h40min.
Desde então, houve crescimento, com 4.462 notificações ao portal às 11h40min. Nos comentários do site, usuários afirmam que as mensagens não carregam.
WhatsApp Web e Business fora do ar
O WhatsApp Business também é citado. Usuários relatam problemas desde as 10h42min. O pico foi uma hora depois, com 332 notificações.
Usuários reclamam que as mensagens não carregam.
Buscas aumentam no Google Trends
Durante a manhã, cresceram as buscas pela queda do WhatsApp no Google. Veja o gráfico da ferramenta do Trends que mostra o crescente interesse pelo assunto: