Viral

Serviços fora do ar
Notícia

WhatsApp Web caiu? Aplicativo apresenta instabilidade hoje

Downdetector, site de monitoramento de serviços digitais, registrou notificações sobre falhas no serviço

Zero Hora

Enviar email
Reprodução/WhatsApp
WhatsApp apresenta instabilidade.

O WhatsApp apresenta instabilidade na manhã desta terça-feira (4). Usuários relatam falhas especialmente no aplicativo Business e Web.

Conforme o site Downdetector, de monitoramento de serviços digitais, problemas começaram a ser reportados por usuários a partir das 10h40min

Desde então, houve crescimento, com 4.462 notificações ao portal às 11h40min. Nos comentários do site, usuários afirmam que as mensagens não carregam. 

Downdetector/Reprodução
Ocorrências registradas sobre falhas no WhatsApp nas últimas 24 horas.

WhatsApp Web e Business fora do ar

O WhatsApp Business também é citado. Usuários relatam problemas desde as 10h42min. O pico foi uma hora depois, com 332 notificações. 

Usuários reclamam que as mensagens não carregam.

Buscas aumentam no Google Trends

Durante a manhã, cresceram as buscas pela queda do WhatsApp no Google. Veja o gráfico da ferramenta do Trends que mostra o crescente interesse pelo assunto: 

Reprodução/Google Trends
Buscas aumentaram durante o fim da manhã.


GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: