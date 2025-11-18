WhatsApp libera digitalização e envio de documentos em PDF; veja o passo a passo

O WhatsApp liberou nesta terça-feira (18) uma nova função que permite aos usuários digitalizar fotos e documentos e enviá-los em formato PDF, transformando-os em arquivos digitais.
Com essa opção, o usuário não precisa recorrer a recursos externos, como outros aplicativos com a função de scanner, para compartilhar informações de forma segura.
Passo a passo para digitalizar seu documento ou foto
- Abra o aplicativo e acesse a conversa em que o arquivo será compartilhado, a partir da tela principal
- Dentro da conversa, clique no ícone de clipe (Android) ou no botão "+" (iPhone)
- No menu, escolha a opção "documento"
- Selecione "Escanear documento"
- Aponte a câmera do celular para o documento e realize a captura automática ou captura manual (caso queira clicar no botão para tirar a foto)
- Com a foto, defina os recursos de edição que desejar, como "Ajustar" (para corrigir o brilho da foto), "Filtros" (caso queira um documento preto e branco, por exemplo), "Cortar e girar", "Ajustar manchas"
- Se quiser adicionar uma nova página, clique em "+", e para capturar a página novamente clique em "↺", ao lado do ícone da lixeira
- Com a edição pronta, clique em "Avançar"
- Na exibição prévia do documento, adicione uma legenda se quiser, e clique no botão de enviar.
O documento será encaminhado no formato PDF, pronto para ser aberto ou salvo em qualquer dispositivo compatível.
