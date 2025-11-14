Viviane Araújo vai fazer par com Belo em "Três Graças"? Saiba quando a atriz chegará na novela das nove

A Globo anunciou na quinta-feira (13) que Viviane Araújo integrará o elenco de Três Graças, novela das 9 escrita por Aguinaldo Silva com Zé Dassilva e Virgílio Silva. A atriz contracenará com o cantor Belo, seu ex-marido, que interpreta Misael na trama. A estreia de Viviane está programada para dezembro.
Na novela, Viviane interpretará Consuelo, "um amor do passado de Misael, que mexe com os rumos do morador da comunidade fictícia da Chacrinha", conforme divulgado pela TV Globo via redes sociais.
— Tenho certeza que vai ser lindo. Um trabalho muito desafiador, mas bem bonito — falou a atriz, em vídeo enviado ao Gshow, sobre sua participação.
Quem é Viviane Araújo
Rainha de bateria do Salgueiro, Viviane Araújo começou a sua carreira no entretenimento na década de 1990, quando se dedicou a concursos de beleza e dança.
Em 2001, Viviane estreou na TV Globo com a personagem Rosinha, no programa Escolinha do Professor Raimundo. Aos poucos, também começou a despontar no Carnaval.
Foi somente em 2014 que Viviane estreou como atriz de novelas ao interpretar a manicure Naná, em Império, obra também escrita por Aguinaldo Silva. Em 2018, ela voltou a trabalhar com Aguinaldo em O Sétimo Guardião.
Relacionamento com Belo
Viviane e Belo começaram a se relacionar em 1990 e mantiveram um casamento entre 1998 e 2007, num período conturbado que envolveu a prisão do cantor, acusado de envolvimento com tráfico de drogas.
A separação do casal ocorreu em meio a boatos da traição de Belo com a modelo Gracyanne Barbosa. Em 2024, Viviane foi convidada a participar do documentário Belo, Perto Demais da Luz, do Globoplay, mas recusou o convite.
Casamento com Radamés e Guilherme
Posteriormente, Viviane se casou com o futebolista Radamés da Silva, mas os dois se divorciaram em 2017.
Em 2020, Viviane assumiu o namoro com o empresário Guilherme Militão, com quem se casou em 2021. Os dois são pais de Joaquim, dois anos, e permanecem juntos até hoje.
Três Graças
A novela Três Graças conta a história de três gerações de mulheres da mesma família: Lígia (Dira Paes), Gerluce (Sophia Charlote) e Joélly (Alana Cabral), que enfrentam ou enfrentaram a gravidez na adolescência em meio a vida na Chacrinha, periferia paulistana.
À trama das Graças se soma o esquema criminoso de remédios falsos distribuídos pela Fundação Ferette na comunidade e o cotidiano da família Ferette, composta por Santiago (Murilo Benício), Leonardo (Pedro Novaes), Lorena (Alanis Guillen), Zenilda (Andréia Horta) e, não oficialmente, Arminda (Grazi Massafera).
Também fazem parte de Três Graças os personagens Bagdá (Xamã), chefe do tráfico na Chacrinha, Paulinho Reitz (Romulo Estrela), par romântico de Gerluce e Viviane (Gabriela Loran), farmacêutica da comunidade.
