Viviane Araújo vai fazer par com Belo em "Três Graças"? Saiba quando a atriz chegará na novela das nove

A Globo anunciou na quinta-feira (13) que Viviane Araújo integrará o elenco de Três Graças, novela das 9 escrita por Aguinaldo Silva com Zé Dassilva e Virgílio Silva. A atriz contracenará com o cantor Belo, seu ex-marido, que interpreta Misael na trama. A estreia de Viviane está programada para dezembro.