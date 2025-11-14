"Túnel do Amor": o que se sabe sobre a nova temporada do reality que estreia na próxima semana

A quarta temporada de Túnel do Amor já tem data para chegar ao Globoplay. O reality de relacionamento estreia na próxima quarta-feira (19) e, desta vez, terá Sarah Andrade e Thais Braz, que estiveram juntas no BBB 21.
Quem também estará no programa é Paula Freitas, do BBB 23, agora, ao lado do amigo e modelo Sidnei. Entre os participantes, também há uma dupla de gaúchos (confira a lista abaixo).
Serão 15 episódios inéditos, lançados em blocos semanais de cinco capítulos, sempre às quartas-feiras.
Sob o comando de Ana Clara, o reality irá reunir 10 duplas de amigos que vão precisar encontrar o par ideal um para o outro, tudo isso enquanto lidam com festas, flertes, tretas e as consequências da missão que pode reforçar — ou abalar — amizades.
A seguir, confira as duplas que vão estar nesta temporada do reality.
Veja as duplas que vão na estar na 4ª temporada de Túnel do Amor:
- Thiago Saraiva e Felipe Romualdo
Cria do Rio de Janeiro, Thiago é mais conhecido como Saraiva e é bem expansivo. O personal trainer tem 36 anos e diz estar cansado da solteirice. Assim como o amigo, Romualdo, 30 anos, é carioca. O publicitário conta que é o tipo de cara que gosta de resolver as coisas na hora, não tem enrolo.
- Antônio Leonardis e Lorenzo Luz
A dupla é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tonho, 28 anos, se descreve como um cara com atitude e brinca que é marrento. O agente comercial é amigo de Lorenzo Luz, 26, desde a infância. Lorenzo é dono de um bar na cidade e entende que se enturmar e fazer contatos faz parte do trampo. No romance, revela que é daquelas pessoas que se entrega de corpo e alma, e faz até jantar comemorativo.
- Lucas Castello e Nathan Silva
Modelo e surfista, Lucas, 31 anos, reside em Campinas, São Paulo. Se descreve como um homem romântico: quando está apaixonado, vai fundo. Já o modelo Nathan, 26, gosta de trocar ideia com todo mundo. Adora curtir, tirar onda e não deixa de fazer o que quer por causa dos outros.
- Bruno Bertolussi e Styven
Produtor de eventos e morador de São Paulo, Bruno, 27 anos, tem uma vida agitada. O participante entra no programa em busca de uma parceira que entenda seu estilo de vida. Nascido no Japão, Styven, 28, mora em São Paulo e trabalha como professor. É super comunicativo e quer um amor para chamar de seu.
- Sarah Andrade e Thaís Braz
“Entrei por uma porta anônima e saí do outro lado famosa. Vim nessa vida para viver e não para sobreviver”, reflete a influenciadora e empresária, ex-participante do BBB 21, com mais de 7,5 milhões de seguidores em suas redes sociais. Thaís é contraditória, quer namorar, mas confessa que acha difícil deixar de lado a vida de solteira. Também ex-BBB, se destaca nas redes sociais, que reúnem mais de 3,5 milhões de seguidores.
- Pablin e Davi Kneip
Influenciador e cantor, Pablin é pura simpatia e está sempre rodeado de gente. Mora no Rio de Janeiro e tem 26 anos. Com a mesma idade, o DJ e produtor musical vem de Belo Horizonte, Minas Gerais. Hiperativo, direto e com uma opinião afiada, Davi é do estilo que gosta de fortes emoções.
- Paula Freitas e Sidnei Lyra
De Jacundá, no Pará, Paula invade o reality cheia de personalidade. Segundo a participante, é explosiva, cheia de energia e adora viver intensamente. Sidnei e Paula são amigos. O modelo é de Videira, Santa Catarina. Focado e organizado, conta que não é de se apegar facilmente.
- Mariana Lelis e Vinícius Gonzaga
De Belo Horizonte, Minas Gerais, o publicitário Vinícius é um enigma, do tipo mais reservado. Para desvendá-lo, tem que investir em uma troca verdadeira. Amiga de Vini, Mari também atua em publicidade e mora em Belo Horizonte. É aquela garota que está sempre com sorriso de orelha a orelha, super animada e extrovertida.
- João Barauna e Bruttoz
Carioca, João é personal trainer e morador do Rio de Janeiro, se considera um cara tranquilão. Para ele, tudo está muito bom, e para animar é só uma praia e uma cervejinha. Estudante de Odontologia, Bruttoz mora no Rio de Janeiro. Admite que gosta de se conectar de verdade e, quando apaixonado, é do tipo que fica grudadinho.
- Isabella Nascimento e Agatha
Isabella namorou durante muito tempo, mas está livre e solta na pista. Sorriu para ela na balada? A moradora do Rio e empresária, conta que chega junto. Assume que é trouxa, mas não é grudenta. Cantora e DJ, Agatha também é do Rio de Janeiro. Se descreve uma pessoa que já chega chegando, não tem papas na língua e preza pela sua liberdade.
- Inny Silva e Lívia
Divertida, espontânea e cheia de energia, Inny vive o presente sem medo de se entregar. A influenciadora de Salvador conta que “se o rolê não tiver beijo na boca, ela nem vai”. Também de Salvador, Lili é criadora de conteúdo digital. Reforça que prefere pensar antes de agir, mas quando toma uma decisão, é firme e decidida.
- Juliana Camara e Vanessa Barros
Atriz e fashion design, Ju Camara mora no Rio de Janeiro. Canceriana e sempre apaixonada, acredita no poder do olhar e da energia sincera. Vanessa é contadora e também mora no Rio de Janeiro. Ela conta que é aquele tipo de mulher que sabe o que quer e confessa que é um pouco mimada.
- Ariel Saori e Karoline Pereira
Moradora de São Paulo, Ariel é dançarina. Ser comunicativa é com ela mesmo! Curte um papo reto e risada fácil, além de ser fã de uma boa festa, agito e diversão. Também dançarina Karoline é energética e divertida. Revela que adora flertar, mas sem compromisso, porque acredita que os melhores encontros são os inesperados.