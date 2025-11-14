"Túnel do Amor": o que se sabe sobre a nova temporada do reality que estreia na próxima semana

A dupla é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tonho, 28 anos, se descreve como um cara com atitude e brinca que é marrento. O agente comercial é amigo de Lorenzo Luz, 26, desde a infância. Lorenzo é dono de um bar na cidade e entende que se enturmar e fazer contatos faz parte do trampo. No romance, revela que é daquelas pessoas que se entrega de corpo e alma, e faz até jantar comemorativo.