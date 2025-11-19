"Tudo por uma segunda chance": como será e onde assistir à primeira novela vertical da Globo

A Globo anunciou nesta quarta-feira (19) o lançamento de Tudo por uma segunda chance, a primeira novela no formato vertical da emissora, que estreia na próxima terça-feira (25).
A trama irá abordar fortuna, amor, obsessão e traição e contará como o casamento perfeito de Lucas (Daniel Rangel) e Paula (Débora Ozório) pode se tornar um pesadelo a partir de um plano de Soraia (Jade Picon).
As reviravoltas devem marcar o novo folhetim, que terá episódios curtos e cheios de suspense. O roteiro é assinado por Rodrigo Lassance, com direção artística de Adriano Melo.
Como vai funcionar?
O chamado microdrama terá 50 capítulos, com cerca de dois a três minutos de duração. Toda semana, sempre às terças-feiras, 10 novos episódios serão lançados. O conteúdo será disponibilizado nas redes sociais da TV Globo.
Para o diretor Adriano Melo, a primeira produção pensada para o consumo vertical é mais um marco de inovação nos 60 anos da TV Globo:
— É uma nova forma de fazer dramaturgia, para um consumo mais rápido pelo celular, que se conecta com a rotina de muitos brasileiros, com a expertise da Globo — afirma.
Rodrigo Lassance, roteirista do folhetim, reitera:
— Os microdramas têm feito muito sucesso pelo mundo, e estudamos o formato para começar a experimentá-lo na Globo. Nesse mergulho, pensei em várias ideias, que culminaram na sinopse de Tudo por uma segunda chance.
Conexão com novela das sete
Com o objetivo de expandir o universo criativo da TV com o ambiente digital por meio dos microdramas, a Globo pretende integrar narrativas e personagens das obras em uma "lógica transmídia", conforme o comunicado divulgado nesta terça. A novela Tudo por uma segunda chance também fará parte da rotina de personagens de Dona de Mim, novela das sete da emissora.
Personagens de Giovanna Lancelotti (Kami), L7nnon (Ryan), Faíska Alves (Jeff), Cecília Chancez (Dara) e Nikolly Fernandez (Stephany) vão assistir aos episódios nas redes sociais durante a trama e farão comentários sobre o conteúdo, trazendo ainda um serviço sobre o formato e onde o público poderá assistir a trama.
