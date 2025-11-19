"Tudo por uma segunda chance": como será e onde assistir à primeira novela vertical da Globo

Com o objetivo de expandir o universo criativo da TV com o ambiente digital por meio dos microdramas, a Globo pretende integrar narrativas e personagens das obras em uma "lógica transmídia", conforme o comunicado divulgado nesta terça. A novela Tudo por uma segunda chance também fará parte da rotina de personagens de Dona de Mim, novela das sete da emissora.