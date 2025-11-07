"Tremembé": o que é o Teste de Rorschach, exame que avalia a personalidade dos presos na série

A série Tremembé foi lançada no Prime Video na sexta-feira (31) e retrata o cotidiano da penitenciária que batiza o nome da série, localizada no interior de São Paulo.
Conhecida nacionalmente como o “presídio dos famosos” por abrigar condenados por crimes de grande repercussão, Tremembé teve como detentas Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Anna Carolina Jatobá.
Uma cena em especial chamou a atenção do público. Nos primeiros episódios, personagens como Suzane von Richthofen, Alexandre Nardoni, Elize Matsunaga e Anna Carolina Jatobá são submetidos ao chamado Teste de Rorschach.
O que é o Teste de Rorschach?
O Teste de Rorschach foi criado pelo psiquiatra suíço Hermann Rorschach, no início do século XX. O método consiste em mostrar à pessoa figuras abstratas, algumas em preto e branco e outras em cores, e pedir que ela diga o que enxerga.
A partir das respostas, o psicólogo avalia padrões de pensamento, funcionamento emocional, traços de personalidade e dinâmica afetiva.
No Brasil, o teste é validado pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP). Ele pode ser aplicado em pessoas entre 17 e 69 anos, de diferentes níveis de escolaridade e contexto social.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular