Sites e aplicativos voltam a funcionar; entenda por que o Cloudflare tem impacto tão grande

Após horas de instabilidade, sites e aplicativos que contam com o fornecimento do Cloudflare voltaram a funcionar normalmente nesta terça-feira (18).
A falha no serviço derrubou "parte da internet" e atingiu plataformas como o ChatGPT, o X, o Uber e o próprio DownDetector, plataforma de monitoramento de instabilidades dos principais serviços.
Às 11h42min (horário de Brasília), a Cloudflare atualizou clientes e usuários sobre a resolução dos problemas. "Uma correção foi implementada e acreditamos que o incidente esteja resolvido. Continuamos monitorando a situação para garantir que todos os serviços voltem ao normal", informou a empresa.
Por que a queda da Cloudflare derruba tantos sites?
Como já mencionado, o Cloudflare não é um serviço de hospedagem tradicional, pois atua como intermediário entre o servidor de um site e o dispositivo do usuário. Esse papel envolve duas funções fundamentais:
- Acelerar o carregamento de páginas: por meio da chamada CDN (rede de distribuição de conteúdo), que replica partes do site pelo mundo, diminuindo a distância entre o servidor e quem acessa.
- Proteger contra ataques: especialmente ataques DDoS, capazes de derrubar um site apenas pelo volume excessivo de requisições.
Quando esse "escudo" falha, toda a cadeia que depende dele deixa de funcionar. Assim, é como se a porta de entrada para inúmeros sites ficasse indisponível ao mesmo tempo.
A Cloudflare é responsável por parte da infraestrutura que mantém sites rápidos e seguros, atuando como intermediária no tráfego de dados.
Quando há um problema interno, o efeito costuma ser global, e foi o que se viu nesta manhã, com erros do tipo 500 e falhas de conexão aparecendo em diferentes plataformas.
O que é a Cloudflare?
A Cloudflare é uma empresa de infraestrutura que atua como intermediária entre sites e usuários, acelerando o carregamento de páginas e protegendo servidores contra ataques cibernéticos.
Em vez de acessar um site diretamente, o usuário passa primeiro pelos servidores da Cloudflare, agindo como um proxy reverso, que filtram ameaças, distribuem conteúdo em redes globais (CDN) e evitam sobrecarga durante picos de tráfego.
É por meio dela que um usuário sai de uma newsletter para um link externo, por exemplo. Quando essa camada apresenta falhas, uma grande quantidade de sites fica indisponível, causando o efeito de "queda em cadeia" visto nesta terça-feira.