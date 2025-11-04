"SIM Swap": saiba como funciona o golpe do chip e como não ser uma vítima

Um novo golpe está deixando usuários com muitos prejuízos. O "SIM Swap", ou "golpe do chip" ocorre quando criminosos assumem o controle do número de celular da vítima ao transferi-lo para outro chip, sem autorização.
Com isso, é possível ter acesso a mensagens SMS, e-mails, redes sociais e contas bancárias, conseguindo inclusive receber códigos de autenticação usados em sistemas de segurança. Assim, redefinem senhas, invadem perfis e realizam fraudes financeiras.
Como ocorre o golpe?
Com técnicas de engenharia social, os golpistas se passam por clientes de operadoras, alegam perda ou roubo do aparelho e solicitam a substituição do chip.
Quando o novo SIM é ativado, o original é automaticamente desativado, assim o número da vítima passa a funcionar no celular dos criminosos.
Com o número clonado, os golpistas podem:
- Acessar contas bancárias e emitir novos cartões de crédito
- Fazer transferências via Pix e contratar serviços financeiros
- Usar dados pessoais (como CPF e RG) para abrir contas falsas, pedir empréstimos e aplicar golpes de falsidade ideológica
- Extorquir amigos e familiares, se passando pela vítima em mensagens
Sinais de alerta
Alguns indícios podem indicar que você foi vítima do golpe:
- O celular perde o sinal de forma repentina e sem explicação
- Você deixa de receber chamadas, mensagens ou códigos de autenticação
- Há tentativas de login desconhecidas em redes sociais, e-mails ou bancos
- Notificações de segurança informam alterações em suas contas
Como se proteger
Especialistas em cibersegurança reforçam que a prevenção é o melhor caminho. Confira as recomendações:
- Evite divulgar dados pessoais em redes sociais ou sites suspeitos
- Use senhas fortes e diferentes para cada conta
- Prefira autenticação em duas etapas por aplicativos (como Google Authenticator) em vez de SMS
- Defina um PIN para o chip — operadoras como Vivo, TIM e Claro permitem alterar o código de segurança nas configurações do celular
- Fique atento a mudanças no funcionamento do aparelho e entre em contato com a operadora se houver qualquer irregularidade
O que fazer se cair no golpe?
Se você desconfiar de clonagem ou já tiver sido vítima:
- Registre um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima
- Troque as senhas de e-mails, redes sociais e bancos
- Contate sua operadora de telefonia para bloquear o chip fraudulento e recuperar o número
- Avise familiares e amigos, para que não caiam em possíveis golpes feitos em seu nome