Signos de cada mês, as respectivas datas e suas características

Signos representam um espaço de atuação dos planetas, que envolvem 12 setores que compõem a órbita da Terra ao redor do Sol.
Na astrologia, os signos podem revelar características sobre a personalidade das pessoas, como qualidades, defeitos, preferências românticas, estilo de vida e até mesmo destacar conselhos e previsões sobre questões importantes da vida.
São 12 signos que compreendem cada um dos meses do ano. Para entender melhor o impacto da astrologia na sua vida, é preciso analisar o mapa astral completo e não somente as características do signo solar.
Signos de cada mês do ano
- Áries: 21 de março a 20 de abril
- Touro: 21 de abril a 20 de maio
- Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
- Câncer: 21 de junho a 22 de julho
- Leão: 23 de julho a 22 de agosto
- Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
- Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
- Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
- Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
- Capricórnio: 22 de dezembro e 20 de janeiro
- Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Peixes: 19 de fevereiro a 20 de março
Os quatro elementos do Zodíaco
De acordo com a astrologia, o elemento (terra, fogo, água ou ar) associado a cada signo revela aspectos essenciais da personalidade de cada pessoa. Veja os elementos que regem cada signo.
Terra
Os signos do elemento terra são práticos e focados na realização de suas metas. Para eles, a ação vale mais do que as palavras, mas isso não significa que fazem as coisas sem dedicação e esmero. Pelo contrário, costumam ser pessoas metódicas, realistas e disciplinadas. São eles:
Touro
É o primeiro signo do elemento. Touro é regido por Vênus, planeta que representa o amor e relacionamentos.
Virgem
É o segundo signo do elemento. Virgem é regido por Mercúrio, que representa o deus da comunicação e do conhecimento.
Capricórnio
É o terceiro signo do elemento. Capricórnio é regido por Saturno, planeta do carma e das provocações.
Fogo
Os signos do elemento fogo adoram movimento, aventura e desafios. Como líderes natos, são independentes e necessitam de espaço para expressar sua individualidade. São eles:
Áries
É o primeiro signo do zodíaco e do elemento. Áries é regido por Marte, que representa o deus da guerra e das conquistas.
Leão
É o segundo signo do elemento. Leão é regido pelo Sol e carrega as características de seu regente, sendo o centro do Universo.
Sagitário
É o terceiro signo do elemento. Sagitário é regido por Júpiter, o maior planeta do zodíaco.
Água
Os signos do elemento água são profundamente conectados a sentimentos, relações afetivas e intuição. Com uma sensibilidade aguçada, conseguem perceber a energia e as intenções das pessoas ao seu redor. São observadores e conselheiros, valorizando profundamente a conexão emocional em tudo que fazem. São eles:
Câncer
É o primeiro signo do elemento. Câncer é regido pela Lua, que faz com que os cancerianos sejam emocionais e oscilem como as fases lunares.
Escorpião
É o segundo signo do elemento. Escorpião é regido por Plutão, que representa o deus dos infernos pessoais e coletivos.
Peixes
É o terceiro signo do elemento. Peixes é regido por Netuno, que representa o deus dos oceanos.
Ar
Os signos do elemento ar são ágeis e dinâmicos, não suportam o sentimento de prisão ou controle. Precisam de movimento para expressar sua melhor energia. São comunicadores natos. Valorizam a interação social, a troca de ideias e o conhecimento de novos lugares e pessoas. São eles:
Gêmeos
É o primeiro signo do elemento. Gêmeos é regido por Mercúrio, que representa o deus da comunicação.
Libra
É o segundo signo do elemento. Libra é regido por Vênus, planeta do amor e dos relacionamentos.
Aquário
É o terceiro signo do elemento. Aquário é regido por Urano, o planeta da liberdade e da rebeldia.
O que é o mapa astral
O mapa astral indica a posição dos planetas no exato momento do nascimento de uma pessoa. Esse mapa determina como os planetas e astros impactam na sua personalidade do presente e as futuras escolhas.
Cada mapa é único e possui particularidades que revelam sobre a personalidade da pessoa, como ela se relaciona com outros indivíduos e até seu comportamento em diferentes ambientes.
Para fazê-lo, é necessário saber a data, cidade e horário exato do nascimento.
Meses de cada signo
O que é ascendente de cada signo
O ascendente é o posicionamento astrológico que revela qual signo estava subindo no horizonte leste no mesmo momento do seu nascimento.
Pode trazer características sobre gostos, preferências e personalidade. É por esse motivo que muitas vezes as pessoas não se identificam com seu signo solar.
O ascendente revela as características que as pessoas enxergam sobre a sua personalidade. É por isso que às vezes as pessoas possuem um signo solar com características muito dominantes, mas não as transparecem por terem um ascendente mais introvertido.
Conhecer o seu signo ascendente, suas características e o impacto dele na sua vida, pode ser importante. É ele que indica qual é a maneira mais favorável para elaborar planos e realizar mudanças na vida.
Como saber o meu ascendente
Para descobrir o ascendente, é necessário uma espécie de "cálculo". Se o signo solar muda a cada 28 dias, o ascendente muda a cada duas horas. Por isso, para descobrir o ascendente é preciso saber a hora exata do nascimento.
Em geral, é importante consultar um astrólogo para que ele possa fazer o mapa astral e assim determinar o ascendente. Mas é possível descobrir o ascendente fazendo um cálculo entre a hora do nascimento e o surgir do sol.
O signo ascendente fica sempre na Casa 1 e determina os signos de cada uma das outras 11 Casas.
Signos complementares e opostos
O zodíaco é representado por 12 casas que ficam lado a lado e formam um círculo. Quando um signo está a 180 graus de distância de outro, eles são considerados em posições opostas.
Por estarem nessa posição, eles possuem características que são diferentes, mas que se complementam entre si. Assim, os signos opostos na astrologia acabam sendo complementares.
Signos complementares:
- Áries + Libra: se os arianos são impulsivos, os librianos são mais ponderados;
- Touro + Escorpião: enquanto os escorpianos são intensos, os taurinos buscam segurança, que pode ser proporcionada pela lealdade do signo de escorpião;
- Gêmeos + Sagitário: quando estão em sintonia, o sagitariano aprende a ter mais leveza e o geminiano a ser mais responsável;
- Câncer + Capricórnio: os dois se complementam no equilíbrio entre o emocional e o racional;
- Aquário + Leão: quando em sintonia, o aquariano aprende a ser mais dinâmico, enquanto o leonino a ser mais altruísta;
- Virgem + Peixes: nessa relação, o virginiano aprende a ser mais sensível, enquanto o pisciano a ter mais equilíbrio emocional.
Polaridade dos signos
O círculo do Zodíaco divide os 12 signos em dois grupos, denominados como polaridades. Esses grupos indicarão alguns comportamentos e o tipo de energia que os signos pertencentes a eles podem apresentar.
Esses grupos são dois polos opostos, mas que se complementam. Os dois lados possuem diversas denominações, podendo ser chamados de polaridade feminina ou masculina, ativa ou passiva, negativa ou positiva e Yin ou Yang.
Áries, o primeiro signo, possui polaridade masculina (ou positiva, ativa e Yang). Já touro, o próximo signo, terá polaridade feminina (ou negativa, passiva, Ying). Intercalando, eles se dividem em:
- Signos de polaridade masculina são: Áries, Gêmeos, Leão, Libra, Sagitário e Aquário.
- Signos de polaridade feminina são: Touro, Câncer, Virgem, Escorpião, Capricórnio e Peixes.
Saiba as principais características de cada signo
A astróloga Moara Steinke destacou os principais segredos e, consequentemente, as características de cada um dos signos do zodíaco. Confira o seu:
Signo de Áries
A personalidade dos arianos costuma ser agitada e impulsiva, mas também de alguém que busca por justiça e defende seus ideais.
Signo de Touro
Preza sempre pelo conforto. É um signo que não gosta de arriscar e nem de mudanças repentinas. É um signo que gosta de contato com a natureza.
Signo de Gêmeos
Os geminianos são comunicativos e compreensivos. Em geral, possuem fama de serem frios em relações amorosas, mas podem ser muito acolhedores e respeitar bem as diferenças.
Signo de Câncer
É um dos signos mais ligado às emoções, intuição e relações familiares. Os cancerianos buscam o conforto e contato afetivo para se fortalecer. Apesar de emocionais, possuem uma grande força interior.
Signo de Leão
São reconhecidos pela autoconfiança e espírito de liderança. Os leoninos adoram ser o centro das atenções e possuem poder de comando. Além disso, os regidos por este signo geralmente têm um grande coração e são reconhecidos pela sua generosidade.
Signo de Virgem
É um dos signos reconhecido por ser analítico e racional. Virginianos são muito organizados e possuem um alto poder de discernimento. Entre as melhores características, estão sua pureza e doçura.
Signo de Libra
É um dos signos que geralmente está associado à vida social. Librianos costumam estar sempre envolvidos em casos amorosos, estando atentos aos sentimentos e emoções. Apesar disso, são estratégicos e racionais.
Signo de Escorpião
Escorpianos são geralmente reconhecidos por sua sensualidade, poder de persuasão, mistério e paixão. Os escorpianos costumam ser muito resilientes e intensos.
Signo de Sagitário
Como o signo mais aventureiro, costuma ter interesse por viagens, paixões, outras culturas, espiritualidade e filosofia. Sagitarianos estão sempre em busca de compreender o sentido das coisas.
Signo de Capricórnio
É considerado o signo mais racional do zodíaco. Capricornianos possuem forte ligação com trabalho, estudos e costuma até deixar a vida pessoal um pouco de lado. Apesar de não demonstrar, é um signo fortemente ligado às emoções e sentimentos.
Signo de Aquário
Os aquarianos são considerados os mais "maluquinhos" do zodíaco. Aventureiros e independentes, odeiam obedecer regras e ordens. Aquarianos gostam de explorar novas ideias, são questionadores e estão sempre em busca do conhecimento.
Signo de Peixes
Geralmente está associado aos sentimentos, emoções e expressões artísticas. São ótimos conselheiros e possuem uma boa intuição. Os piscianos são ligados a espiritualidade e imaginação fértil.
