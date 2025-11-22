Show de Ana Castela e Zé Felipe em Xangri-lá é cancelado; entenda

O show que uniria o casal Ana Castela e Zé Felipe no palco foi cancelado. A apresentação ocorreria no Maori Beach Club, em Xangri-lá, no Litoral Norte, em 27 de dezembro.
A decisão foi anunciada pelo Maori após um impasse com a classificação etária. Originalmente, os organizadores do evento desejavam que a festa fosse possível para o público infantojuvenil, mas as autoridades locais negaram a proposta, segundo o comunicado do clube (leia abaixo, na íntegra).
"Para evitar qualquer frustração ao público e, principalmente, porque o show perderia seu propósito e sua essência sem a presença do público principal da Boiadeira, decidimos, de forma responsável, pelo cancelamento", diz parte da nota.
O novo casal sertanejo
Os cantores Ana Castela e Zé Felipe assumiram um namoro este ano, pouco tempo depois do término do casamento Zé Felipe com a influenciadora Virgínia Fonseca, com quem tem três filhos.
A relação está oficializada desde agosto e o casal já lançou um single junto, chamado "Sua Boca Mente". O show em Xangri-lá seria a primeira apresentação conjunta oficial dos dois.
Confira a nota da Maori Beach Club
"Fala, galera!
Viemos com uma notícia que gostaríamos muito de não dar e que exige a nossa responsabilidade:
O show da Ana Castela e Zé Felipe na Maori, marcado para o dia 27/12, precisaremos, infelizmente, cancelar.
A gente sabe o quanto vocês estavam ansiosos, e podem ter certeza: lutamos incansavelmente e até o último segundo para que esta festa fosse possível, especialmente para o público infantojuvenil.
- Nosso Esforço e Respeito
Nosso principal pleito era conseguir a classificação etária a partir de 7 anos, o que é permitido em diversos shows da Ana Castela pelo Brasil.
Para isso, estivemos em contato direto e com diversas aproximações junto às autoridades responsáveis pela regulamentação.
No entanto, a compreensão das autoridades locais — em uma posição de maior cautela na proteção dos menores perante o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) — já é bastante formatada no sentido de não considerar compatível essa faixa etária para o nosso show.
Respeitamos profundamente a autoridade das responsáveis pela matéria e o cuidado que elas têm com a infância. Não faremos qualquer juízo de valor sobre esta posição, mas precisamos acatar a determinação.
- Por que o cancelamento?
Para evitar qualquer frustração ao público e, principalmente, porque o show perderia seu propósito e sua essência sem a presença do público principal da Boiadeira, decidimos, de forma responsável, pelo cancelamento.
Agradecemos imensamente a compreensão de todos. A Maori e a equipe da Ana Castela e Zé Felipe trabalharam duro por vocês.
Fiquem ligados para futuras novidades!"
