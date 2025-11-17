Como fazer o "prompt perfeito" para gerar imagens com IA? Gerente do Gemini ensina passo a passo

O gerente de Marketing de Gemini no Google para América Latina, Cláudio Kuninari, explicou, no evento Só no Android, como gerar imagens perfeitas com inteligência artificial.
Na apresentação, Kuninari falou que um prompt eficaz é composto por seis elementos que, ao serem combinados, geram imagens de alta qualidade. As informações são do TechTudo.
O que é um prompt?
O prompt é a instrução (em forma de pergunta, texto ou comando) que se dá a um sistema de inteligência artificial para que ele crie uma imagem, escreva um texto ou responda uma pergunta.
É a forma como o usuário se comunica com a IA. A clareza do prompt influencia diretamente na resposta do sistema. Quanto mais específico, melhor.
Os seis elementos do prompt perfeito
1. Sujeito
Qual será o assunto da imagem? Para gerar a imagem perfeita, deve-se definir claramente o que aparecerá nela.
Por exemplo: "crie imagem de três gatos pretos de olhos verdes."
2. Ação
Após definir o personagem ou objeto da sua imagem, é importante explicar a ação que ele estará fazendo. Descrever movimentos e ações como "andando" ou "comendo" torna a imagem mais dinâmica e interessante.
Por exemplo: "crie imagem de três gatos pretos de olhos verdes brincando entre si, pulando no ar, arranhando o sofá."
3. Cena e Contexto
Um contexto bem definido ajuda a IA a criar ambientes coerentes. Detalhes do cenário, como a especificação do local (é uma sala? um banheiro? uma floresta? o topo de uma montanha?) ajudam a enriquecer o resultado final.
Por exemplo: "crie imagem de três gatos pretos de olhos verdes brincando entre si com um novelo de lã, pulando no ar, arranhando o sofá amarelo e confortável na sala de casa."
4. Estilo e Estética
Para definir a qualidade visual e atmosfera estética da imagem, é importante especificar o estilo da "câmera" ou "desenho". A imagem dos três gatos pretos pode ser em preto e branco ou colorida, texturizada, em estilo 3D ou 2D, tirada com uma câmera Kodak, ou de algum celular.
Por exemplo: "como se fosse tirada uma foto com câmera Cybershot, crie imagem de três gatos pretos de olhos verdes brincando entre si com um novelo de lã, pulando no ar, arranhando o sofá amarelo e confortável da sala de casa."
5. Ângulos de Câmera
Especificar a perspectiva da imagem também ajuda no resultado esperado. O ângulo da composição muda conforme a preferência do usuário. Os gatos podem ser vistos de um ângulo baixo, alto, de um lado ou de outro, em primeiro plano.
Por exemplo: "como se fosse tirada uma foto com câmera Cybershot, crie imagem em primeiro plano de três gatos pretos de olhos verdes brincando entre si com um novelo de lã, pulando no ar, arranhando o sofá amarelo e confortável da sala de casa."
6. Linhas e Efeitos Visuais
O último elemento abrange um conceito mais técnico e efeitos especiais. Máximas como a "regra dos terços" e "iluminação suave" podem ser incorporados para gerar uma imagem mais sofisticada.
Por exemplo: "como se fosse tirada uma foto com câmera Cybershot, crie imagem em primeiro plano, com iluminação suave, de três gatos pretos de olhos verdes brincando entre si com um novelo de lã, pulando no ar, arranhando o sofá amarelo e confortável da sala de casa."
Como aplicar o prompt na IA
Para criar o prompt perfeito, é recomendado utilizar ao menos três ou quatro desses elementos. É importante lembrar que a IA também pode errar, então é possível ter que repetir o prompt e especificar os dados mais de uma vez.
Nós testamos o prompt acima e o resultado foi bastante eficaz:
