Registro de Marília Mendonça no Street View em Goiânia chama atenção nas redes sociais

Um registro feito pelo Google Street View, em 2011, mostra a cantora Marília Mendonça, aos 16 anos, sentada à mesa do bar da mãe, em Goiânia. Na imagem, que repercutiu nas redes sociais recentemente, ela aparece de uniforme escolar, falando ao telefone, ao lado do irmão, João Gustavo.
O estabelecimento ficava na Rua Jaguaribe, número 110, no bairro Jardim Atlântico, e era administrado por Dona Ruth Moreira, mãe da artista. Ruth relembrou o período em que a família levava uma vida simples e tranquila, antes de a fama transformar completamente a rotina de todos.
— Tem dias que penso que eu era feliz e nem sabia — disse ela ao g1.
O espaço foi vendido há alguns anos, mas chegou a servir de palco para as primeiras apresentações de Marília. A jovem, que já compunha e sonhava em viver da música, costumava cantar para os clientes e atraía público mesmo sem holofotes.
Imagem reaparece quatro anos após acidente
A repercussão da imagem coincidiu com os quatro anos da morte de Marília Mendonça, completados em 5 de novembro. A cantora, que tinha 26 anos, morreu na queda de um avião bimotor em Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais.
Marília viajava de Goiânia para Caratinga, onde faria um show, acompanhada do tio e assessor, Abicieli Silveira Dias Filho, do produtor Henrique Ribeiro e dos dois tripulantes da aeronave. Todos morreram na queda.
Horas antes do embarque, a artista compartilhou vídeos descontraídos com os seguidores, mostrando o treino na academia e a refeição feita no avião. O último registro publicado foi uma foto comendo uma maçã, imagem que se tornou símbolo de sua despedida.
O que é o Google Maps
O Google Maps é um serviço de mapeamento e navegação da Google. Ele permite visualizar ruas, rotas, comércios e cidades em todo o mundo, tanto em modo de mapa quanto em imagens de satélite.
Uma das ferramentas mais conhecidas da plataforma é o Street View, que possibilita "passear" virtualmente por locais reais por meio de imagens em 360 graus registradas por câmeras acopladas a carros do Google.
Foi esse sistema que capturou a cena de Marília Mendonça no bar da mãe, em Goiânia, em 2011.
As imagens são atualizadas periodicamente, mas registros antigos continuam armazenados e podem ser visualizados por quem quiser explorar o histórico de uma rua ou região.
Marília Mendonça
Marília Mendonça foi uma das principais vozes da música sertaneja brasileira e símbolo do chamado "feminejo", movimento que ampliou o espaço das mulheres no gênero. Nascida em Cristianópolis e criada em Goiânia, começou a compor ainda adolescente e lançou o primeiro EP em 2014.
Dois anos depois, alcançou projeção nacional com o sucesso Infiel. A partir daí, tornou-se um fenômeno popular, reunindo multidões em shows e dominando as paradas musicais com hits como Eu Sei de Cor, Ciumeira, Supera, Graveto, Leão e Todo Mundo Vai Sofrer.
Em 2019, venceu o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja. Marília deixou um filho, Léo, fruto do relacionamento com o cantor Murilo Huff.
