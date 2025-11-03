Quem são os principais influenciadores de Bobbie Goods? Livros de colorir viram febre nas redes sociais

Bobbie Goods não é apenas um fenômeno de vendas: a marca construiu uma comunidade engajada de fãs que compartilham seus desenhos, trocam dicas e pedem sugestões nas redes sociais. O movimento ganhou tanta força que alguns dos artistas se tornaram influenciadores, inspirando outros coloristas, criando conteúdo profissional para grandes audiências (veja lista abaixo).