Quem são os principais influenciadores de Bobbie Goods? Livros de colorir viram febre nas redes sociais

Bobbie Goods não é apenas um fenômeno de vendas: a marca construiu uma comunidade engajada de fãs que compartilham seus desenhos, trocam dicas e pedem sugestões nas redes sociais. O movimento ganhou tanta força que alguns dos artistas se tornaram influenciadores, inspirando outros coloristas, criando conteúdo profissional para grandes audiências (veja lista abaixo).
O paulista Lucas Medeiros, criador do perfil "Cores do Lucas", reúne mais de 1 milhão de seguidores. Só no TikTok, acumula mais de 40 milhões de curtidas. Outra referência é a ilustradora e influenciadora Ana Lulu, que soma mais de 2 milhões de seguidores entre Instagram, TikTok e YouTube.
Os principais influenciadores de Bobbie Goods
Abaixo, confira a seleção de alguns dos principais influenciadores para se inspirar na hora de colorir Bobbie Goods:
Ana Lulu
- Instagram: @ana.lu.lu, com 497 mil
- Tiktok: @ana.lu.lu, com 957 mil seguidores
Cores do Lucas
- Instagram: @coresdolucas, com 35 mil 422 mil seguidores
- Tiktok: @coresdolucas, com 1 milhão de seguidores
Nicolly Figueiredo
- Instagram: @niccolorindo, com 39 mil seguidores
- Tiktok: @niccolorindo, que soma mais de 400 mil seguidores
Milla Rabisca
- Instagram: @millarabisca com 279 mil seguidores
- Tiktok: @millarabisca com mais de 90 mil seguidores
Prazer Lara
- Instagram: @prazer_lara, com mais de 50 mil seguidores
- Tiktok: @prazeerlara, com 295 mil seguidores
Julia Neute
- Tiktok: @jotaulia, com 316 mil seguidores
Bru Piccoli
- Instagram: @brupiccoliart, com mais de 100 mil seguidores
- Tiktok: @brupiccoliart, com 168 mil seguidores
Tatiana Araujo
- Instagram: @tata_colors_, com 138 mil seguidores
- Tiktok: @tata.colors_, com 22 mil seguidores
Isabela Rodrigues
- Instagram: @isarodrigues.art, com 29 mil seguidores
- Tiktok: @isarodrigues.art, com 163 mil seguidores
John Colorindo
