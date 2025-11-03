Viral

Quem são os principais influenciadores de Bobbie Goods? Livros de colorir viram febre nas redes sociais

Artistas que criam conteúdo sobre pintura dos desenhos somam milhões de seguidores e dão cursos para ensinar técnicas aos seguidores

Zero Hora

@johncolorindo / @coresdolucas/Tiktok / Reprodução
Influenciadores que criam conteúdo sobre livros de colorir reúnem milhões de seguidores.

Bobbie Goods não é apenas um fenômeno de vendas: a marca construiu uma comunidade engajada de fãs que compartilham seus desenhos, trocam dicas e pedem sugestões nas redes sociais. O movimento ganhou tanta força que alguns dos artistas se tornaram influenciadores, inspirando outros coloristas, criando conteúdo profissional para grandes audiências (veja lista abaixo).

O paulista Lucas Medeiros, criador do perfil "Cores do Lucas", reúne mais de 1 milhão de seguidores. Só no TikTok, acumula mais de 40 milhões de curtidas. Outra referência é a ilustradora e influenciadora Ana Lulu, que soma mais de 2 milhões de seguidores entre Instagram, TikTok e YouTube. 

Os principais influenciadores de Bobbie Goods

Abaixo, confira a seleção de alguns dos principais influenciadores para se inspirar na hora de colorir Bobbie Goods:

Ana Lulu

Cores do Lucas

Nicolly Figueiredo

Milla Rabisca

Prazer Lara

Julia Neute

Bru Piccoli

Tatiana Araujo

Isabela Rodrigues

John Colorindo

  • Instagram: @johncolorindo, com 35 mil seguidores
  • Tiktok: @johncolorindo, com 136 mil seguidores

