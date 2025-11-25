Quem são as pessoas reais que inspiraram os personagens de "Os Donos do Jogo"

A série Os Donos do Jogo estreou na Netflix em 29 de outubro e rapidamente se tornou um sucesso, alcançando um desempenho tão expressivo que garantiu à produção o segundo lugar no ranking global das séries mais assistidas. Baseada no documentário Vale o Escrito, a obra apresenta, em tom ficcional, os bastidores do jogo do bicho e das máquinas caça-níqueis no Rio de Janeiro.