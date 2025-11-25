Quem são as pessoas reais que inspiraram os personagens de "Os Donos do Jogo"

A série Os Donos do Jogo estreou na Netflix em 29 de outubro e rapidamente se tornou um sucesso, alcançando um desempenho tão expressivo que garantiu à produção o segundo lugar no ranking global das séries mais assistidas. Baseada no documentário Vale o Escrito, a obra apresenta, em tom ficcional, os bastidores do jogo do bicho e das máquinas caça-níqueis no Rio de Janeiro.
Apesar das referências reais, nenhum personagem foi oficialmente apresentado como representação direta de algum bicheiro carioca da vida real. Eles são apenas inspirados em histórias reais e retratam disputas de poder e território.
Personagens e suas inspirações não oficiais
Profeta (André Lamoglia), inspirado em Bernardo Bello
Bello entrou para o mundo do jogo do bicho após se casar com a filha do falecido bicheiro Waldemir Paes Garcia, o Maninho. Hoje, é um dos principais líderes do jogo do bicho no Rio de Janeiro e é acusado de ordenar e coordenar as ações que resultaram no assassinato do contraventor Alcebíades Paes Garcia, conhecido como “Bid”.
O personagem da série combina aspectos de ambos: a ascensão por meio do casamento, semelhante à trajetória de Bello, e a personalidade explosiva, característica atribuída a Maninho.
Búfalo (Xamã), inspirado em Zé Personal
Zé Personal ganhou destaque ao assumir máquinas e pontos de apostas após se casar com Shanna, uma das irmãs Garcia. Genro de Maninho, ele acabou assassinado a tiros dentro do carro.
Búfalo segue uma trajetória semelhante: casa-se com uma das herdeiras e é apresentado como lutador profissional de MMA — uma adaptação da ligação de Zé Personal com o mundo das academias. Sua morte também é retratada de forma similar ao ocorrido na vida real.
Suzana Guerra (Giullia Buscacio) e Mirna Guerra (Mel Maia), inspiradas em Tamara e Shanna Garcia
As irmãs têm uma rivalidade já conhecida, disputando espaço na cúpula — o grupo de líderes que comanda e organiza a estrutura criminal do jogo do bicho — tradicionalmente composta por homens.
Tanto na série quanto na vida real, elas apresentam personalidades distintas: Enquanto uma aposta no casamento para alcançar poder, a outra busca suas conquistas de forma independente.
Jorge Guerra (Roberto Pirillo), inspirado em Miro Garcia
O patriarca da família Garcia controlava cerca de 250 bancas do jogo do bicho no Rio de Janeiro e presidiu a escola de samba Salgueiro, campeã em 1993.
Parte do público acredita que alguns traços de Jorge Guerra também remetem a Anísio, patrono histórico da Beija-Flor.
Na série, Guerra aparece doente desde o início, mas continua poderoso e temido — uma combinação ficcional das características desses dois nomes.
Galego (Chico Diaz), inspirado em Castor de Andrade
Castor foi um dos bicheiros mais conhecidos por mais de duas décadas e possuía forte ligação com o carnaval carioca, sendo patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel.
Na trama, Galego surge como um dos fundadores da cúpula, refletindo também sua conexão com o carnaval e características de vaidade e presença marcante, semelhantes às de Castor.
Leila Fernandez (Juliana Paes), inspirada em Sabrina Harrouche Garcia
A personagem lembra Sabrina Garcia, viúva de Maninho, reconhecida por sua autoridade e respeito dentro do núcleo da família Garcia.
Na série, Leila é retratada como uma mulher determinada, perspicaz e com grande poder de influência nos bastidores da família.
Coelho (Stepan Nercessian), inspirado em José Caruzzo Escafura, o Piruinha
Piruinha é uma das figuras mais emblemáticas da história do jogo do bicho carioca, foi um dos pilares do jogo ilegal na cidade e marcante por sua atuação na cúpula.
Coelho segue perfil semelhante ao bicheiro: é da velha guarda, expansivo e exerce grande influência no meio.
