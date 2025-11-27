Quem faz a nova carteira de identidade nacional precisa manter os documentos antigos? Entenda

A Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que estabelece o CPF como único número de identificação, não substitui, por enquanto, todos os outros documentos. A dispensa deles só ocorrerá quando houver a integração completa dos dados.
O novo documento tende a ser mais prático, pois também pode ser digital — como já acontece com a CNH, e é mais seguro, graças ao QR Code que permite verificar sua autenticidade. Apesar de sua eficácia, a antiga carteira de identidade não perdeu a validade e poderá ser utilizada até 28 de fevereiro de 2032.
Documento deve ser descartado?
O governo federal diz que é aconselhável conservar os documentos antigos, já que eles só poderão ser descartados após a completa atualização dos dados no sistema.
Validade do RG antigo
O RG atual continuará válido até fevereiro de 2032. Após essa data, apenas a nova CIN, a CNH e o passaporte serão aceitos como documentos oficiais de identificação.
Adoção da nova CIN
A substituição do RG pelo novo modelo não é imediata, mas será obrigatória para todos os brasileiros até a expiração do RG antigo. Mesmo enquanto o documento antigo estiver válido, qualquer solicitação de segunda via ou atualização resultará na emissão da nova CIN.
A renovação é gratuita?
No Brasil, adotou-se o modelo obrigatório e gratuito da Carteira de Identidade Nacional (CIN), disponível tanto em papel quanto em formato digital pelo aplicativo gov.br. A emissão da primeira via, assim como as futuras renovações, é gratuita.
De acordo com a Lei nº 7.116/83, a primeira via e as renovações da CIN não geram custos para o cidadão. Já a emissão de segunda via é regulamentada pelos Estados, que definem suas próprias taxas.
Caso o cidadão opte pela versão em policarbonato (plástico), haverá cobrança adicional pelo Estado emissor.
Onde solicitar o novo registro no RS?
No Rio Grande do Sul, é preciso agendar o atendimento pelo portal gov.br ou pelo aplicativo Identidade Fácil.
Além disso, é necessário comparecer presencialmente a uma unidade do Tudo Fácil ou a um posto de identificação do IGP. Em Porto Alegre, a unidade do Tudo Fácil se encontra na Zona Norte, no Shopping Bourbon Wallig, e no Centro, na Avenida Júlio de Castilhos, 235.
