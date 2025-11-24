Quem era o piloto de moto que morreu durante show no Beto Carrero World

O piloto Lurrique Ferrari, 36 anos, morreu após um acidente durante uma apresentação de manobras radicais no parque temático Beto Carrero World, em Penha, Santa Catarina. Ele bateu contra uma rampa durante um salto na atração Hot Wheels Epic Show.
Nascido em Adamantina (SP), Ferrari se identificava nas redes sociais como atleta de wheeling e stunt, categorias do motocross voltadas a manobras acrobáticas.
Quem era Lurrique Ferrari
Segundo o portal NSC Total, Ferrari trabalhava no Beto Carrero World há cerca de um ano. Além disso, ele também era empreendedor em uma hamburgueria da família.
Em suas redes sociais, Ferrari dizia amar motocross e estar realizado ao atuar no Beto Carrero World, um dos maiores parques temáticos da América Latina.
O momento do acidente
O acidente de Ferrari foi visto por centenas de pessoas na plateia. O truque consistia no piloto sair de uma rampa e descer por outra, mas ele não conseguiu acessar a segunda rampa e bateu a cabeça na estrutura, após o primeiro salto.
O piloto foi levado ao Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, e passou por uma cirurgia. Ferrari, porém, não resistiu aos ferimentos.
O posicionamento do Beto Carrero World
Em nota, o parque Beto Carrero World lamentou a morte do piloto e afirmou que Ferrari recebeu atendimento imediato da equipe de bombeiros do parque. O comunicado também informa que as causas do acidente são apuradas.
"Neste momento de dor indescritível, manifestamos nossa solidariedade, respeito e sentimentos aos familiares, amigos e colegas de equipe. Lurrique era admirado pelo talento, pela dedicação e pela paixão com que desempenhava seu trabalho, e deixará saudade em todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. O parque está prestando suporte à família e já iniciou seus protocolos internos para apuração das causas do acidente", diz a nota.
Além do comunicado, o parque informou que a atração está suspensa nesta segunda-feira (24). No entanto, não informou obre a situação para os próximos dias.
