Quem era o piloto de moto que morreu durante show no Beto Carrero World

"Neste momento de dor indescritível, manifestamos nossa solidariedade, respeito e sentimentos aos familiares, amigos e colegas de equipe. Lurrique era admirado pelo talento, pela dedicação e pela paixão com que desempenhava seu trabalho, e deixará saudade em todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. O parque está prestando suporte à família e já iniciou seus protocolos internos para apuração das causas do acidente", diz a nota.