Quem é quem na série "Os Donos do Jogo"

A série Os Donos do Jogo, da Netflix, estreou no dia 29 de outubro e acompanha a rotina dos bicheiros cariocas, retratando casos já reconhecidos pela polícia.
Quem acompanhou Vale o Escrito, documentário que retrata a realidade das famílias envolvidas no jogo do bicho no Rio de Janeiro, reconhece o cenário.
A trama traz os detalhes do dia a dia de quem vive em busca de poder em meio a alianças frágeis, jogos de manipulação e decisões arriscadas. Os personagens revelam até onde estão dispostos a ir para manter o controle e sobreviver em um ambiente onde cada movimento pode mudar tudo.
Com elenco de destaque, é o novo sucesso do streaming.
Confira quem é quem na série da Netflix
O elenco conta com nomes de peso, como André Lamoglia, Mel Maia e Xamã. Abaixo, conheça os principais personagens da trama:
Profeta (André Lamoglia)
Jefferson, o Profeta, é o caçula da família Moraes. Inicialmente sem muita representatividade no jogo do bicho, ele se muda para o Rio de Janeiro para expandir seus negócios e conquistar seu lugar na cúpula, órgão responsável por organizar e distribuir territórios para os bicheiros.
Seus irmãos, Nelinho e Esqueleto, também participam da trama.
Búfalo (Xamã)
Casado com Suzana Guerra, o lutador profissional busca tornar-se o chefe da família mais influente no meio da contravenção.
Usando a influência de Suzana como porta de entrada, Búfalo se aproxima dos líderes da cúpula e começa a estender o alcance de seus negócios.
Mirna Guerra (Mel Maia) e Suzana Guerra (Giullia Buscacio)
Herdeiras de Jorge Guerra, contraventor conhecido no Rio, disputam o poder agora que o pai está inativo por questões de saúde.
As duas têm personalidades muito diferentes: enquanto Suzana se casa para chegar ao poder, Mirna quer conquistar tudo sozinha. O embate entre as irmãs perdura até os últimos minutos da série.
Leila Fernandez (Juliana Paes)
Esposa do bicheiro Galego (Chico Diaz), a personagem, inicialmente apresentada apenas como a mulher de um dos chefes do jogo do bicho, acaba se revelando uma aliada estratégica do protagonista, Profeta (André Lamoglia).
Sua relação de maternidade com ele surge como um mistério central da trama.
Galego (Chico Diaz)
Representante da cúpula, Galego é o patriarca da família Fernandez e, profundamente envolvido com o Carnaval carioca, reforça seu poder por meio do prestígio e do status social que constrói em torno de si.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular