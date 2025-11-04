Quem é Poliana, amiga de Suzane von Richthofen em "Tremembé"

A série Tremembé, lançada pelo Prime Video, reacendeu o interesse por alguns dos crimes mais conhecidos do país. Ambientada na penitenciária do interior de São Paulo que ficou conhecida como "presídio dos famosos", a produção reúne nomes como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Anna Carolina Jatobá.
Além de retratar figuras já conhecidas, a trama apresenta outras detentas que dividiram o mesmo espaço. Entre elas está Poliana, interpretada por Letícia Tomazella. A personagem representa uma das amizades mais próximas de Suzane dentro da prisão.
Poliana é inspirada em Luciana Oldberg, condenada em 2013 por participar de um crime de abuso sexual contra as próprias meia-irmãs gêmeas, de três anos, com envolvimento do marido e do amante.
Relação a três
A história de Luciana ganhou repercussão nacional à época. Segundo o processo, o trio, que mantinha uma relação amorosa, estava responsável pelas meninas, de três anos, durante uma visita.
A denúncia ocorreu depois que um dos integrantes dos grupos de pedofilia, para os quais eram enviados os vídeos dos abusos, procurou as autoridades.
Amizade e laços fora da prisão
Cumprindo pena na mesma unidade que Suzane, Luciana se tornou uma de suas companheiras mais próximas. A convivência dentro da penitenciária acabou aproximando também suas famílias: o irmão de Luciana, Rogério Oldberg, chegou a ficar noivo de Suzane após conhecê-la em visitas à irmã.
O relacionamento chegou a envolver planos de casamento e até a ideia de escrever um livro em conjunto. Segundo relatos, Suzane teria destinado parte de sua herança para a compra de um apartamento onde o casal viveria após a saída da prisão.
O romance, porém, não prosperou. Já em liberdade, Suzane se casou com o médico Felipe Zecchini Muniz e se mudou para Bragança Paulista, onde teve um filho em 2024.
O presídio que virou série
Inspirada em obras do jornalista Ulisses Campbell, autor dos livros Suzane: Assassina e Manipuladora e Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido, a série retrata o cotidiano de Tremembé e os bastidores das relações entre os presos.
Além de Suzane, a trama inclui personagens baseados em Daniel e Cristian Cravinhos, Alexandre Nardoni, Roger Abdelmassih e outros condenados que marcaram a crônica policial brasileira.
Tremembé está disponível no catálogo do Prime Video. Veja o trailer abaixo:
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular