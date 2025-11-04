Viral

Série revisita crimes
Quem é Poliana, amiga de Suzane von Richthofen em "Tremembé"

Personagem é inspirada em Luciana Oldberg, condenada por crime sexual que também cumpriu pena na penitenciária de São Paulo

  • A série Tremembé, lançada pelo Prime Video, retrata alguns dos crimes mais conhecidos do país e o cotidiano do presídio em São Paulo.
  • Entre os personagens destacados estão Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Anna Carolina Jatobá, além de outras detentas.
  • Poliana, inspirada em Luciana Oldberg, representa uma das amizades mais próximas de Suzane dentro da prisão.
  • A série é baseada em livros de Ulisses Campbell e inclui outros criminosos conhecidos da crônica policial brasileira.
Além de apresentar personagens famosos, a trama também apresenta outras detentas que dividiram o mesmo espaço, como é o caso de Poliana, interpretada por Letícia Tomazella.

A série Tremembé, lançada pelo Prime Video, reacendeu o interesse por alguns dos crimes mais conhecidos do país. Ambientada na penitenciária do interior de São Paulo que ficou conhecida como "presídio dos famosos", a produção reúne nomes como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Anna Carolina Jatobá.

Além de retratar figuras já conhecidas, a trama apresenta outras detentas que dividiram o mesmo espaço. Entre elas está Poliana, interpretada por Letícia Tomazella. A personagem representa uma das amizades mais próximas de Suzane dentro da prisão. 

Poliana é inspirada em Luciana Oldberg, condenada em 2013 por participar de um crime de abuso sexual contra as próprias meia-irmãs gêmeas, de três anos, com envolvimento do marido e do amante.

Relação a três

A história de Luciana ganhou repercussão nacional à época. Segundo o processo, o trio, que mantinha uma relação amorosa, estava responsável pelas meninas, de três anos, durante uma visita.

A denúncia ocorreu depois que um dos integrantes dos grupos de pedofilia, para os quais eram enviados os vídeos dos abusos, procurou as autoridades.

Amizade e laços fora da prisão

Cumprindo pena na mesma unidade que Suzane, Luciana se tornou uma de suas companheiras mais próximas. A convivência dentro da penitenciária acabou aproximando também suas famílias: o irmão de Luciana, Rogério Oldberg, chegou a ficar noivo de Suzane após conhecê-la em visitas à irmã.

O relacionamento chegou a envolver planos de casamento e até a ideia de escrever um livro em conjunto. Segundo relatos, Suzane teria destinado parte de sua herança para a compra de um apartamento onde o casal viveria após a saída da prisão. 

O romance, porém, não prosperou. Já em liberdade, Suzane se casou com o médico Felipe Zecchini Muniz e se mudou para Bragança Paulista, onde teve um filho em 2024.

O presídio que virou série

Inspirada em obras do jornalista Ulisses Campbell, autor dos livros Suzane: Assassina e Manipuladora e Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido, a série retrata o cotidiano de Tremembé e os bastidores das relações entre os presos.

Além de Suzane, a trama inclui personagens baseados em Daniel e Cristian Cravinhos, Alexandre Nardoni, Roger Abdelmassih e outros condenados que marcaram a crônica policial brasileira. 

Tremembé está disponível no catálogo do Prime Video. Veja o trailer abaixo:

