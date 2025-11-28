Quem é o milionário que usa anel peniano e que faz transfusão de sangue para não envelhecer

O empresário de tecnologia Bryan Johnson, de 48 anos, ficou conhecido por utilizar métodos não convencionais para tentar ter a saúde de um jovem de 18 anos e retardar seu envelhecimento. E, recentemente, um novo experimento chama atenção.
Entre as últimas experiências divulgadas pelo milionário está o anel peniano usado para monitorar ereções noturnas, o que, segundo ele, é um sinal de saúde.
Além do anel, Johnson se submeteu à terapia de choque, tentou ingerir mais de cem comprimidos por dia, usar um boné com luz vermelha para estimular o crescimento capilar e também recebeu transfusões de plasma do sangue de seu filho.
Quem é Bryan Johnson
Bryan Johnson acumulou um patrimônio de US$ 400 milhões (R$ 2,2 bilhões) após ter inventado a plataforma de pagamentos Braintree, em 2007, e a Kernel, em 2016, com a proposta de acelerar e baratear tratamentos neurológicos com um capacete que prometia "ler" o cérebro.
Em 2013, Johnson vendeu a Braintree por US$ 800 milhões (cerca de R$ 4 bilhões) e disse que se tornou mais feliz após deixar a empresa. Ele afirmou ter enfrentado depressão e compulsão alimentar depois do sucesso no Vale do Silício.
Mas a fama real veio quando ele resolveu transformar seu corpo em um experimento vivo, guiado pelo protocolo Blueprint, um método de longevidade. Em sua biografia do Instagram, Johnson escreveu que faz parte da primeira geração que "não vai morrer".
O que é o protocolo Blueprint?
O protocolo Blueprint envolve medições diárias de peso e índice de massa corporal, a regulação do relógio biológico e o uso de luz infravermelha no rosto para simular luz do sol.
Está incluído no protocolo:
- acordar às 4h30 e ir dormir às 20h30
- fazer exercícios durante uma hora todas as manhãs
- realizar sessões de sauna
- receber ondas de choque ao redor do corpo
- usar um boné com luz vermelha para fortalecer o cabelo
- não ingerir bebidas alcoólicas e não comer gordura ou doces
- manter uma alimentação vegana que não ultrapasse 2.250 calorias por dia
- comer a terceira e última refeição do dia às 11h – um tipo de dieta que a ciência já disse que não funciona
- tomar 54 comprimidos por dia, incluindo vitaminas e medicamentos
Bryan Johnson atualiza seu progresso nas redes sociais, no Instagram e YouTube, onde soma 4 milhões de seguidores.
Críticas ao Blueprint
Grande parte das medidas do protocolo Blueprint são questionadas pela ciência devido à rigidez da dieta defendida e ao uso de tantos comprimidos diariamente. O próprio Johnson já admitiu que uma substância testada teve efeito contrário e acelerou seu envelhecimento.
O plano virou tema do documentário Don't Die (“não morra”, em inglês), de 2023, que também dá nome ao movimento criado por Johnson com seus seguidores.
No filme, Johnson afirma que sua idade biológica tinha sido reduzida em 5,1 anos. Porém, estudos citados pelo jornal The New York Times apontam que, entre 2022 e 2024, seu envelhecimento foi equivalente a 10 anos.
Segundo o New York Times, Oliver Zolman, ex-médico de Johnson, abandonou a Blueprint por temer os efeitos dos alimentos e suplementos vendidos pela marca.
Médicos também indicam que o uso de tantos suplementos ao mesmo tempo pode causar mais danos do que benefícios.
