Quem é o médico alvo da PF acusado de fabricar Mounjaro ilegalmente

Um médico virou alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (27), em São Paulo. Ele é apontado pelos investigadores como o principal articulador de um esquema que produzia, sem autorização, versões ilegais do remédio para emagrecimento Mounjaro, à base de tirzepatida.
Conforme a PF, que batizou a ofensiva de “Operação Slim”, o grupo investigado é suspeito de manipular a tirzepatida — princípio ativo do Mounjaro — sem pagar direitos de patente e ignorar normas sanitárias básicas.
Quem é Gabriel Almeida?
Natural da Bahia, o médico Gabriel Almeida tem mais de 750 mil seguidores no Instagram e é dono de um consultório no bairro do Jardim Europa, área nobre da cidade de São Paulo, segundo o g1.
Além da atuação como médico, ele também se apresenta como palestrante e autor. Nos últimos anos, ele lançou livros voltados ao emagrecimento.
A clínica Núcleo GA, que leva o nome do médico Gabriel Almeida, opera em um endereço de alto padrão na Avenida Brasil, perto do Parque Ibirapuera, na Zona Sul. A rede também possui unidades em Salvador, Feira de Santana e Petrolina.
Entenda o caso
Segundo a PF, o grupo envolvia profissionais de saúde, clínicas e laboratórios suspeitos de fabricar e distribuir versões ilegais do remédio para emagrecimento Mounjaro, à base de tirzepatida de forma clandestina.
Os agentes afirmam que Almeida anunciava o produto e oferecia tratamentos de perda de peso nas redes sociais como se tudo estivesse regularizado. A apuração mostra que as fórmulas eram produzidas sem controle de qualidade, esterilidade ou rastreabilidade, o que ampliava os riscos ao consumidor.
A investigação, que começou após uma denúncia da empresa responsável pela patente, se estendeu por quase um ano. No total, a PF cumpre 24 mandados de busca e apreensão nos Estados de São Paulo, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro.
O que diz Gabriel Almeida
Em nota, a defesa do médico Gabriel Almeida afirma que "ele não fabrica, não manipula e não rotula qualquer espécie de medicamento", reforçando que a acusação de que ele seria responsável pela produção de fármacos "é fática e tecnicamente impossível".
A nota ainda afirma que a relação da substância Tirzepatida (princípio ativo do Mounjaro) é estritamente científica e acadêmica. E ainda reforça:
O médico não faz propaganda de produtos ilegais; ele promove o debate técnico sobre as diferenças, vantagens e desvantagens entre a medicação de referência e as possibilidades da medicina personalizada (manipulados), sempre pautado na literatura médica vigente. Confundir debate científico com comércio ilegal é um erro grave de interpretação.
Além disso, a nota afirma que a manipulação da Tirzepatida está em conformidade com a Nota Técnica 200/2025/SEI/GIMED/GGFIS/DIRE4/ANVISA, e que o objeto da investigação não é a qualidade ou a eficácia da substância, mas sim uma discussão jurídica sobre quebra de patente e direitos de propriedade intelectual do princípio ativo.
