Quem é Marianna Tamborindeguy, filha de Narcisa e Boninho que virou assunto após alfinetada na web

Marianna Tamborindeguy de Oliveira, 38 anos, filha de Narcisa Tamborindeguy e do produtor Boninho, movimentou as redes após a socialite afirmar, em conversa na segunda-feira (10) no programa De Frente com a Blogueirinha, que Boninho era um "péssimo pai" para a herdeira do casal.
Essa não foi a primeira vez em que Narcisa alfinetou o ex-marido. Em setembro de 2022, a socialite afirmou que "deveria ter escolhido um pai muito melhor" para Marianna em um post que a parabenizava nas redes sociais. Narcisa apagou o post em seguida.
Carreira na Psicologia e na Literatura
Nascida no Rio de Janeiro, Marianna tem 38 anos e vive uma vida discreta. Formada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), possui mestrado em Psicologia Clínica na mesma instituição e é especialista em clínica psicanalista pelo Instituto de Psiquiatria (IPUB/UFRJ).
Hoje Marianna atua em uma Casa de Saúde Municipal do Rio de Janeiro, que também aceita o SUS.
Além disso, Marianna é autora do livro Por uma Negatividade Necessária: Trauma, Repetição e Pulsão de Morte, em parceria com a autora Monah Winograd, também psicanalista. A obra foi publicada em 2019.
Casamento de Narcisa e Boninho
Narcisa e Boninho foram casados entre 1983 e 1986. Além de Marianna, Narcisa é mãe de Catharina Tamborindeguy Johannpeter, 31 anos, que teve durante o relacionamento com Caco Johannpeter. Boninho, por sua vez, é pai de Pedro Oliveira e Isabela Oliveira, frutos dos casamentos com Kátia D'Àvilla e Ana Furtado, respectivamente.
Até o momento, Marianna não se pronunciou sobre as falas de Narcisa sobre Boninho.
