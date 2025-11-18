Quem é Manu Cit? Influenciadora vira assunto nas redes após suposta traição do noivo; entenda

A influenciadora Manu Cit, 21 anos, tornou-se um dos assuntos mais comentados nas redes sociais na segunda-feira (17), após a circulação de um vídeo atribuído ao noivo dela, o empresário Hernane Ferreira Jr., 28 anos.
As imagens, gravadas em uma casa noturna, mostram um homem deixando o local acompanhado de outra mulher. O conteúdo levantou especulações sobre uma possível crise no relacionamento deles.
A repercussão ganhou força quando uma seguidora afirmou ter registrado o momento e enviado o vídeo diretamente para Manu. Prints que se espalharam ao longo da manhã indicam que a influenciadora teria agradecido o alerta. Horas depois, um novo registro viralizou no X (antigo Twitter), reforçando a suspeita de infidelidade e aumentando os rumores nas redes sociais.
A influenciadora não comentou o episódio, mas chamou atenção ao surgir sem o anel de noivado nos stories publicados no Instagram. Hernane, por sua vez, editou a legenda da publicação em que anunciava o noivado no início de agosto, mantendo uma mensagem que sugere continuidade da relação. Manu apagou as fotos em que aparecia ao lado do empresário.
O que aconteceu?
Manu e Hernane anunciaram o noivado em agosto e, desde então, vinham compartilhando os preparativos para a nova fase do relacionamento.
A sequência de vídeos ganhou força durante a tarde de segunda, quando perfis de entretenimento replicaram as imagens da suporta saída de Hernane de uma casa noturna acompanhado de outra mulher. Apesar da comoção, não há confirmação de que o homem filmado seja de fato o noivo da influenciadora.
O episódio aconteceu poucos dias depois de o casal reunir familiares em um jantar para celebrar o noivado. A mudança no comportamento público, como o desaparecimento do anel e a edição de legendas, intensificaram ainda mais a desconfiança entre os seguidores.
Quem é Manu Cit
Manuela Cit, conhecida nas redes como Manu Cit, soma mais de 1,7 milhão de seguidores no Instagram, onde compartilha diariamente sua rotina de treinos, alimentação regrada e estudos.
Ela ganhou projeção ainda durante a pandemia de covid-19, ao mostrar como conciliava exercícios e dieta com a graduação em Medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Com o aumento da audiência, Manu decidiu deixar o curso para investir na carreira de empreendedora e criadora de conteúdo. Atualmente, é fundadora de uma marca de suplementos em formato de goma, sócia da rede de academias The Simple Gym e produz contéudo em tempo integral.
Hernane Ferreira Jr.
Natural de Divinópolis (MG), Hernane Ferreira Jr. é empresário do setor de mídia digital. Cursou Direito em Belo Horizonte, mas migrou para o empreendedorismo ainda nos primeiros semestres.
Criou inicialmente a plataforma Frila, que conectava estudantes a trabalhos temporários, e depois lançou o The News, uma newsletter que se tornou um dos maiores produtos de curadoria de informações do país.
A partir do sucesso, estruturou o Grupo Waffle, holding que reúne outras newsletters de grande alcance, como The Business, The Stories e The Champs.
