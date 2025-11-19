Quem é Gabriela Lacerda, modelo que representa o Brasil no Miss Universo 2025

O concurso Miss Universo 2025 ocorre na próxima quinta-feira (20), em Bangkok, na Tailândia, e a piauiense Gabriela Lacerda, 23 anos, será a representante do Brasil.
A modelo conquistou a posição após vencer o Miss Universo Brasil em fevereiro de 2025, derrotando outras 23 candidatas.
Quem é a Miss Brasil 2025?
Maria Gabriela Silva Lacerda, conhecida como Gabriela Lacerda ou Gaby Lacerda, cresceu em Teresina, no Piauí, é católica e jornalista, segundo seu Instagram.
Histórico em concursos de miss
Gabriela já passou por outros concursos de miss antes de competições internacionais. A modelo já havia ficado em segundo lugar no Miss Universo Brasil 2021, quando perdeu a coroa para a cearense Teresa Santos. Na ocasião, porém, Gabriela garantiu a faixa de Miss Simpatia, fato que se repetiu na edição de 2025.
Antes da competição nacional, Gabriela venceu o Miss Teen Brasil quando era adolescente. Em 2018, a piauiense ficou no Top 12 do Miss Teen Mundial, em El Salvador. Em 2013, participou do Mini Miss Piauí e, em 2017, foi eleita Miss Teen Teresina.
O que Gaby defende
Gabriela também é embaixadora do "Mães da Sé", instituição sem fins lucrativos que ajuda famílias na busca por seus entes desaparecidos.
No final do concurso Miss Brasil, Gabriela defendeu a causa ao ser questionada sobre qual seria sua plataforma social caso fosse eleita Miss:
— Já tenho um projeto social que é impressionantemente esquecido pela sociedade. A gente quer falar sobre os desaparecidos que muitas vezes estão esquecidos pela própria lei e pela Justiça desse país — afirmou.
O Miss Universo 2025 acontece na quinta-feira (20), às 22h (horário de Brasília).
