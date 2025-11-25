Quem é Edcley Teixeira, universitário que “previu” questões do Enem 2025

O estudante de Medicina Edcley Teixeira — que ficou conhecido por ter “previsto” três questões do Enem cinco dias antes da aplicação da prova, teria antecipado também as respostas corretas de outras duas perguntas de matemática em um grupo de WhatsApp, ainda em março, ou seja, oito meses antes do exame.
Diferentemente das três primeiras questões, posteriormente anuladas pelo Inep, essas duas seguiram valendo no gabarito oficial. A reportagem do g1 questionou o Inep sobre a situação, mas não obteve retorno até o momento.
Teixeira diz integrar os pré-testes conduzidos pelo Inep e que, por isso, consegue reter detalhes das questões. Com esse material na memória, oferece aulas on-line em formato de cursinho preparatório.
- A de probabilidade/lançamento de dados (178 da prova azul, 176 da cinza, 169 da amarela ou 172 da verde)
- A da solução com concentração de 99,90% (140 da prova azul, 144 da cinza, 137 da amarela ou 148 da verde)
Acompanhada das questões, o estudante enviou em um grupo com clientes a seguinte mensagem: "Uma coisa eu garanto: se cair no Enem, pode marcar '125/216' sem medo de ser feliz… Nem leia, não". A questão e o gabarito estavam na prova deste ano.
Outra mensagem fazia menção à outra questão, que também foi certeira: "Você tem 10 ml de uma solução com concentração de 99,95% de água e o restante de cloro. Quantos mililitros de água pura você precisaria adicionar a essa solução para que a concentração de água passe a ser de 99,90%?". A resposta era 5, com números idênticos aos do Enem 2025.
Entenda o caso
A poucos dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, o estudante de Medicina Edcley Teixeira realizou uma live de revisão, sem saber que posteriormente ela se tornaria polêmica. Durante a transmissão, ele apresentou questões que muitos alunos perceberam, depois do segundo dia de aplicação de provas — no domingo, 16 de novembro, eram semelhantes às que foram cobradas no exame.
Na terça-feira (19), o Ministério da Educação (MEC) anulou três questões do Enem após a história ganhar repercussão nas redes sociais. A equipe técnica responsável pela montagem das provas identificou similaridades pontuais entre o conteúdo abordado por Edcley e as questões abordadas no exame.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) afirmou, por meio de nota, que nenhuma questão reproduzia exatamente o que foi apresentado e que todos os protocolos foram cumpridos em cada etapa do exame.
Nas redes, o Edcley afirma participar de pré-testes do Ministério da Educação — avaliações usadas para medir qualidade e dificuldade das questões — e diz montar suas aulas com base no que consegue memorizar desses exames.
Ele cultiva a imagem de alguém antecipar o estilo e, em muitos casos, até o conteúdo das perguntas. Nos stories do Instagram, chegou a mostrar outras perguntas que teria trabalhando em um grupo de estudos do Enem.
Quem é Edcley Teixeira?
Segundo um perfil atribuído a Edcley no site Escavador, ele está no quinto semestre de Medicina na Universidade Federal do Ceará (UFC) e mantém uma empresa de preparação pré-vestibular, que oferece conteúdos de todas as áreas do conhecimento.
O estudante afirma ainda ter tido acesso prévio a itens usados no Enem de 2023 e 2024 e diz ter incluído esse material em suas aulas. Um dos arquivos divulgados por ele se chama “Essas questões estarão no Enem 2023”. Conforme informações do Google Drive, o arquivo foi criado em 8 de junho daquele ano. No documento, ele relata ter participado do pré-teste conhecido como Prêmio Capes Talento Universitário e, com a ajuda de cinco amigos, conseguido lembrar de “90 questões inéditas”.
No mesmo material, ele sustenta que as perguntas são “criações originais”, ainda que inspiradas no pré-teste, e afirma que, por se tratar de lembranças pessoais, “não há qualquer risco jurídico”. A live mais recente, publicada em 11 de novembro de 2025 no YouTube, traz o estudante resolvendo itens de várias áreas.
Em um deles — o de número 34 — aparece uma questão de Biologia sobre espécies que evoluem e permanecem restritas a ambientes específicos. A prova deste ano incluiu uma questão do mesmo tema, com enunciado diferente, mas quatro alternativas idênticas às apresentadas por Edcley — inclusive a correta.
O MEC realiza pré-testes antes do Enem justamente para calibrar os itens. É desse processo que o estudante diz extrair, de memória, o conteúdo que depois usa em suas aulas e materiais.
Aproximação com o MEC
Neste ano, o nome de Edcley também apareceu nas redes do Ministério da Educação. Um vídeo publicado pelo MEC traz o universitário como um dos vencedores da edição mais recente do Prêmio Capes Talento Universitário.
Ele usou o prêmio de R$ 5 mil para investir em ferramentas essenciais para o seu curso de medicina. “É um reconhecimento que dá um gás incrível para continuarmos nos dedicando”, diz o estudante no vídeo.
