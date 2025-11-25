Quem é Edcley Teixeira, universitário que “previu” questões do Enem 2025

O estudante afirma ainda ter tido acesso prévio a itens usados no Enem de 2023 e 2024 e diz ter incluído esse material em suas aulas. Um dos arquivos divulgados por ele se chama “Essas questões estarão no Enem 2023”. Conforme informações do Google Drive, o arquivo foi criado em 8 de junho daquele ano. No documento, ele relata ter participado do pré-teste conhecido como Prêmio Capes Talento Universitário e, com a ajuda de cinco amigos, conseguido lembrar de “90 questões inéditas”.