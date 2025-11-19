Quem é Edcley Teixeira, universitário que “previu” questões do Enem 2025

A poucos dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, o estudante de Medicina Edcley Teixeira realizou uma live de revisão, sem saber que posteriormente ela se tornaria polêmica. Durante a transmissão, ele apresentou questões que muitos alunos perceberam, depois do segundo dia de aplicação de provas — no último domingo (16), eram semelhantes às que foram cobradas no exame.
Na terça-feira (19), o Ministério da Educação (MEC) anulou três questões do Enem após a história ganhar repercussão nas redes sociais. A equipe técnica responsável pela montagem das provas identificou similaridades pontuais entre o conteúdo abordado por Edcley e as questões abordadas no exame.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) afirmou, por meio de nota, que nenhuma questão reproduzia exatamente o que foi apresentado e que todos os protocolos foram cumpridos em cada etapa do exame.
Nas redes, o Edcley afirma participar de pré-testes do Ministério da Educação — avaliações usadas para medir qualidade e dificuldade das questões — e diz montar suas aulas com base no que consegue memorizar desses exames.
Ele cultiva a imagem de alguém antecipar o estilo e, em muitos casos, até o conteúdo das perguntas. Nos stories do Instagram, chegou a mostrar outras perguntas que teria trabalhando em um grupo de estudos do Enem.
Quem é Edcley Teixeira?
Segundo um perfil atribuído a Edcley no site Escavador, ele está no quinto semestre de Medicina na Universidade Federal do Ceará (UFC) e mantém uma empresa de preparação pré-vestibular, que oferece conteúdos de todas as áreas do conhecimento.
O estudante afirma ainda ter tido acesso prévio a itens usados no Enem de 2023 e 2024 e diz ter incluído esse material em suas aulas. Um dos arquivos divulgados por ele se chama “Essas questões estarão no Enem 2023”. Conforme informações do Google Drive, o arquivo foi criado em 8 de junho daquele ano. No documento, ele relata ter participado do pré-teste conhecido como Prêmio Capes Talento Universitário e, com a ajuda de cinco amigos, conseguido lembrar de “90 questões inéditas”.
No mesmo material, ele sustenta que as perguntas são “criações originais”, ainda que inspiradas no pré-teste, e afirma que, por se tratar de lembranças pessoais, “não há qualquer risco jurídico”. A live mais recente, publicada em 11 de novembro de 2025 no YouTube, traz o estudante resolvendo itens de várias áreas.
Em um deles — o de número 34 — aparece uma questão de Biologia sobre espécies que evoluem e permanecem restritas a ambientes específicos. A prova deste ano incluiu uma questão do mesmo tema, com enunciado diferente, mas quatro alternativas idênticas às apresentadas por Edcley — inclusive a correta.
O MEC realiza pré-testes antes do Enem justamente para calibrar os itens. É desse processo que o estudante diz extrair, de memória, o conteúdo que depois usa em suas aulas e materiais.
Aproximação com o MEC
Neste ano, o nome de Edcley também apareceu nas redes do Ministério da Educação. Um vídeo publicado pelo MEC traz o universitário como um dos vencedores da edição mais recente do Prêmio Capes Talento Universitário.
Ele usou o prêmio de R$ 5 mil para investir em ferramentas essenciais para o seu curso de medicina. “É um reconhecimento que dá um gás incrível para continuarmos nos dedicando”, diz o estudante no vídeo.
