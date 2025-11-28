Viral

Perfil pessoal
Notícia

Quem é Daniel Cady, ex-marido de Ivete Sangalo

Separação foi anunciada pelos dois na quinta-feira (27). Eles são pais de Marcelo, de 15 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de sete

Zero Hora

Enviar email
Breno da Matta/Divulgação

A cantora Ivete Sangalo anunciou, na quinta-feira (27), a separação de Daniel Cady, com quem tinha um relacionamento de 17 anos e era casada desde 2011. Eles são pais de Marcelo, de 15 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de sete anos.

Em uma postagem conjunta no Instagram, eles escreveram:

"Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes." 

Na publicação, eles pediram respeito e privacidade "para atravessar essa transição da maneira mais serena possível".

Longe dos holofotes

O nutricionista contabiliza 2,5 milhões de seguidores em suas redes sociais e, apesar de ser mais discreto e manter distância dos holofotes, usa essas plataformas para compartilhar sua agenda profissional e dicas saudáveis.

Em 2023, o nutricionista se envolveu em uma polêmica com a influenciadora Maíra Cardi após contestar declarações feitas por ela, nas quais afirmava que consumir um bolo de chocolate poderia desencadear diversas doenças, como infarto, colesterol alto e problemas cardíacos.

— Muito cuidado com esse tipo de conteúdo que vocês encontram aqui na internet. O nome disso é terrorismo nutricional e só faz piorar a sua relação com o seu corpo e com a comida. Vamos combater esses radicalismos. Saúde mental em primeiro lugar — rebateu Daniel.

Na mesma ocasião, Maíra fez uma menção indireta ao nutricionista ao indicar outro profissional aos seguidores. Quando questionado sobre a fala, Daniel pediu que o assunto não ganhasse proporção, dizendo que preferia não alimentar polêmicas e destacando que seguia tranquilo em relação aos comentários.

Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: