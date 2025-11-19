Quem é a brasileira procurada pela Interpol que foi detida e liberada horas depois em São Paulo

Uma brasileira procurada pela Interpol por fraude em cartões de crédito foi detida na tarde de segunda-feira (17) em Santo André, no ABC paulista. Entretanto, Thaynara Caroline Santos Pereira, 29 anos, foi liberada após a Polícia Federal constatar que não havia mandado válido para mantê-la presa no país.
Mesmo estando na lista vermelha da Interpol — usada para pedidos internacionais de captura com fins de extradição —, o alerta ainda não havia sido homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), etapa obrigatória para validar prisões internacionais em território brasileiro. Sem essa chancela, a detenção não pôde ser formalizada.
A abordagem ocorreu no ABC Paulista, no bairro Casa Branca. Policiais militares rodoviários patrulhavam a região quando decidiram abordar quatro pessoas, entre elas dois estrangeiros da República do Benin, e Thaynara, cujo nome aparecia nos sistemas internacionais como procurada.
A checagem indicou um alerta emitido pela justiça argentina por associação ilícita e fraude especial envolvendo o uso indevido de dados de cartões de crédito e débito.
Thaynara foi levada à Superintendência da Polícia Federal, na Lapa, zona oeste de São Paulo. No registro feito pelo delegado, foi constatado que, apesar do alerta internacional, não havia qualquer entrada em nome dela no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), sistema que reúne todas as ordens de prisão válidas no Brasil.
Sem a comunicação oficial entre as justiças argentina e brasileira, a prisão não poderia ser executada. Horas depois de chegar à PF, ela foi liberada.
O que é o BNMP?
O Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) é um sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que reúne, em tempo real, todos os mandados emitidos no país.
A ferramenta centraliza informações, reduz risco de prisões irregulares e agiliza o trabalho das autoridades no cumprimento das ordens judiciais.