Que horas e quando estreia a última temporada de "Stranger Things"? 

Depois de mais de três anos desde o lançamento da quarta temporada, Stranger Things enfim tem data para a estreia de sua parte final. Assim como fez com Lucifer e La Casa de Papel, a Netflix optou por lançar a última fase da trama em partes.
A primeira leva de episódios traz os quatro primeiros capítulos na quarta-feira (26).
Estreia da última parte
O volume 1 da quinta temporada chega ao catálogo às 22h (horário de Brasília) do dia 26 de novembro, conforme divulgado pela plataforma de streaming.
Os volumes 2 e o episódio final ficarão reservados para os dias 25 e 31 de dezembro, respectivamente.
Datas de lançamento dos episódios de Stranger Things
- Volume 1: dia 26 de novembro – quatro episódios liberados a partir das 22h
- Volume 2: dia 25 de dezembro – três episódios liberados a partir das 22h
- O grande final: dia 31 de dezembro — a partir das 22h.
Stranger Things encaminha sua trama para um final impactante
Além das datas, a Netflix também divulgou a duração e o título de cada episódio, aumentando as expectativas para o desfecho da série.
Os criadores de Stranger Things afirmam ter se dedicado para que o final não decepcione. Após a longa espera e o lançamento tão aguardado, a expectativa dos fãs para a conclusão da história é alta, e os irmãos Duffer, criadores da trama, garantem que trabalharam para não haver pontas soltas.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular