"Quase não tenho amigos": Rodrigo Hilbert afirma que se afastou de machistas

"Me sinto como o Rodrigo. Os homens são rasos. Toda a roda de conversa masculina gira em torno, basicamente, de futebol, por exemplo. Não há repertório complexo, infelizmente. As mulheres têm conversas muito mais profundas, falam de sentimento, da vida, do ser. Temos muito que aprender com elas. Desconstruir o machismo enraizado na sociedade faz parte deste processo", disse outro.