"Quase não tenho amigos": Rodrigo Hilbert afirma que se afastou de machistas

Rodrigo Hilbert falou no programa TeraPira, apresentado por sua esposa Fernanda Lima que quase não tem amigos. Segundo Hilbert, o motivo para seu afastamento teria sido o comportamento machista de amigos homens.
— As atitudes desses meus amigos já não condizem mais com a pessoa que eu virei. É difícil nessa altura do campeonato você encontrar pessoas que pensem como você — desabafou.
A conversa com Fernanda Lima, publicada no último sábado (21) repercutiu hoje (28) nas redes sociais.
Vulnerabilidade x Masculinidade
Rodrigo também comentou a relação dos homens com a vulnerabilidade e como ela se relaciona com os conceitos de masculinidade e agressividade
— Eu acho que a agressividade deixa os homens muito vulneráveis. Eles se sentem mais poderosos sendo mais agressivos, que eles podem gritar. Conversar sempre, ficar quieto um pouco, escutar mais. Eles não conseguem entender que a masculinidade não está nesse comportamento — afirmou.
Mudança de pensamento
Ao ser questionado sobre a sua transformação pessoal e mudança de pensamento, Rodrigo explicou que não percebia os trejeitos que o incomodavam.
— É difícil. Muitas coisas me incomodavam, eu sentia, mas não percebia. Hoje, sinto e vejo, e procuro evitar ao máximo. Acho que essa questão da masculinidade... eu pediria que os homens fossem menos agressivos, que conversassem mais e escutassem mais — refletiu.
Elogio de Fernanda Lima
Ao escutar as palavras do marido, Fernanda Lima elogiou a educação que Rodrigo dá para os filhos do casal. Eles são pais dos gêmeos João e Francisco, 17 anos, e de Maria Manoela, 5 anos.
— Ele incentiva a sensibilidade, o choro, o carinho, o abraço. — disse Fernanda, em relação a Rodrigo.
A reação de outros homens
Nos comentários do vídeo, muitos internautas falaram sobre a atitude de Rodrigo e comentaram sobre suas próprias vidas.
"Estou com muita dificuldade de ter amigos homens. Tenho saudade, mas ouvir só baboseira, carro novo, política e só. Não tenho mais paciência. Falta repertório com aquela irreverência masculina. Hoje irreverência morreu, virou escrotidão, insegurança e ter 12 anos. Triste. Minha melhor amiga é minha esposa. (isso não é triste)", comentou um seguidor.
"Me sinto como o Rodrigo. Os homens são rasos. Toda a roda de conversa masculina gira em torno, basicamente, de futebol, por exemplo. Não há repertório complexo, infelizmente. As mulheres têm conversas muito mais profundas, falam de sentimento, da vida, do ser. Temos muito que aprender com elas. Desconstruir o machismo enraizado na sociedade faz parte deste processo", disse outro.
