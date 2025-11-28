Viral

Quando será depositada a segunda parcela do 13º salário?

Qualquer trabalhador urbano, rural, avulso ou doméstico, tem direto a receber a gratificação

As horas extras e o adicional noturno também podem integrar o 13° salário.

Com o prazo para pagamento da primeira parcela do 13° salário terminando nesta sexta-feira (28),  a segunda parcela deve ser paga até 20 de dezembro aos trabalhadores. 

O que é o 13° salário? 

O décimo terceiro,  também conhecido como gratificação natalina, é o pagamento de um salário extra no final de cada ano. O benefício corresponde a 1/12 da remuneração por mês trabalhado. 

As horas extras e o adicional noturno também podem integrar o décimo terceiro salário, assim como adicionais de insalubridade e de periculosidade

Quem tem direito a receber? 

Qualquer trabalhador urbano, rural, avulso ou doméstico, tem direto a receber o décimo terceiro. 

Como funciona o pagamento do 13° salário 

O décimo terceiro salário é pago em duas parcelas, que são calculadas com base em critérios distintos:

  • A primeira parcela é calculada com base na média salarial de janeiro a novembro e paga até 30 de novembro. Corresponde a metade do valor do benefício. 
  • A segunda parcela corresponde à complementação dos valores até 11/12 e deve ser paga até 20 de dezembro. É os 50% restante, com redução do Imposto de Renda (IR) e INSS. 

Para os empregados que recebem salário variável, o benefício será calculado com base na soma das importâncias variáveis devidas nos meses trabalhados até o anterior àquele em que se realizar o pagamento.

