Quando estreia a nova temporada de "Ilhados com a Sogra"? Conheça os participantes

Na segunda-feira (17), a Netflix divulgou o trailer oficial da nova temporada de Ilhados com a Sogra, além de revelar a lista completa dos participantes e a data de estreia. O reality show retorna para sua terceira temporada no dia 3 de dezembro com Fernanda Souza novamente no comando da atração.
O programa mantém sua premissa: separar casais e colocá-los lado a lado das sogras em uma ilha deserta, enfrentando desafios que valem R$ 500 mil para quem, ao final das dinâmicas, obtiver a maior pontuação.
Sobre a estreia
A nova edição chega à Netflix em duas partes, além do episódio especial: os quatro primeiros episódios entram na plataforma no dia 3 de dezembro, mais quatro no dia 10, e o último dia 17 do mesmo mês.
O trailer mostra o que se pode esperar da nova temporada: muita confusão e desafios entre os participantes (algo já tradicional da série), além de trazer a novidade desta edição, em que mais de 200 sogras se reuniram para escolher as seis protagonistas. A convenção das sogras fará parte de um episódio da nova temporada.
Quem são os participantes da nova temporada de Ilhados com a Sogra?
Família Chagas
A família é formada pelo influenciador digital Douglas Chagas, pela confeiteira Thainá Wencesla e pela aposentada Rozanda Chagas.
A relação da sogra com a nora começa de forma harmoniosa, mas, após a gravidez inesperada de Thainá, passa a se desgastar. Com a chegada do filho do casal, Douglas abandona o plano de seguir carreira militar e, juntamente com o fato de Thainá não trabalhar para cuidar do bebê, os conflitos entre ambas são intensificados.
Família Cruz
Composta pelo casal de Santos (SP), a família Cruz reúne o personal trainer Heder Rolin, a cantora Giovanna Mari e a jogadora de vôlei Sarah Cruz.
Apesar de já terem enfrentado alguns desafios como casal, ambos estão unidos e mantêm uma boa parceria. O novo desafio será a convivência mais próxima com Sarah, mãe do 'Meu Malvado Favorito', apelido que Heder recebeu de seus alunos de jiu-jitsu.
Família Lopes
Baiana, a família Lopes é formada pelo eletricista e músico Ícaro Lopes, pela personal trainer Jéssica Souza e pela cozinheira Ivana Lopes.
A família já enfrentava tensões antigas, decorrentes de questões não resolvidas, e a chegada de Jéssica apenas intensificou os conflitos. Jéssica tem uma personalidade forte, em contraste com a da sogra, mais dramática. O trio ainda enfrenta um agravante: o casal não mora junto.
Família Machado
De Minas Gerais, os competidores são: os empresários Isadora Machado, Gabriel Silva e Marihely Machado — mãe de Isadora.
Gabriel, embora tente se manter distante desse tipo de sogra, precisa conviver com Marihely, que pretende se mudar para perto do casal. A situação deixa a dupla apreensiva, já que a mãe de Isadora costuma intervir bastante, mesmo quando ninguém pediu.
Família Misquita
Carioca, a família é formada pelo coordenador de vendas Leonardo Misquita, pelo confeiteiro Juliano Faller e por Lina Misquita, mãe de Leonardo.
Antes da chegada do genro, Lina tinha a chave da casa do filho e circulava por lá quando queria. Com a entrada de Juliano na família, a rotina passa a se adaptar ao casal e, com isso, a sogra sente que não perdeu apenas a chave da casa de Leonardo, mas também a conexão com o filho.
Família Rocha
Da cidade do Rio de Janeiro, a família Rocha é formada pela gestora financeira Nathalia Rocha, pelo gestor de tráfego Diego Rodrigues e pela diretora pedagógica Mônica Rocha.
Mônica, recentemente viúva, é vista como uma mulher narcisista e de difícil trato, por se colocar constantemente no papel de vítima. Nathalia já não tem mais paciência com a própria mãe e Diego, apesar de ter tentado intermediar o conflito entre as duas, também acaba se irritando com a sogra. Mônica enxerga no programa a possibilidade desmascarar seu genro, por acreditar que ele é falso e que fala uma coisa em sua frente e outra por trás.
