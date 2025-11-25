Viral

Novo elenco
Notícia

Quando estreia a nova temporada de "Ilhados com a Sogra"? Conheça os participantes

Reality show se tornou um dos maiores sucessos do streaming e tem data pra sua nova edição

zero hora

Divulgação/Netflix
Fernanda Souza apresentadora do programa junto com os novos participantes.

Na segunda-feira (17), a Netflix divulgou o trailer oficial da nova temporada de Ilhados com a Sogra, além de revelar a lista completa dos participantes e a data de estreia. O reality show retorna para sua terceira temporada no dia 3 de dezembro com Fernanda Souza novamente no comando da atração.  

O programa mantém sua premissa: separar casais e colocá-los lado a lado das sogras em uma ilha deserta, enfrentando desafios que valem R$ 500 mil para quem, ao final das dinâmicas, obtiver a maior pontuação.

Sobre a estreia

A nova edição chega à Netflix em duas partes, além do episódio especial: os quatro primeiros episódios entram na plataforma no dia 3 de dezembro, mais quatro no dia 10, e o último dia 17 do mesmo mês.

O trailer mostra o que se pode esperar da nova temporada: muita confusão e desafios entre os participantes (algo já tradicional da série), além de trazer a novidade desta edição, em que mais de 200 sogras se reuniram para escolher as seis protagonistas. A convenção das sogras fará parte de um episódio da nova temporada.

Quem são os participantes da nova temporada de Ilhados com a Sogra?

Família Chagas

Divulgação/Netflix
Douglas Chagas (E), Thainá Wencesla e Rozanda Chagas (D).

A família é formada pelo influenciador digital Douglas Chagas, pela confeiteira Thainá Wencesla e pela aposentada Rozanda Chagas.

 A relação da sogra com a nora começa de forma harmoniosa, mas, após a gravidez inesperada de Thainá, passa a se desgastar. Com a chegada do filho do casal, Douglas abandona o plano de seguir carreira militar e, juntamente com o fato de Thainá não trabalhar para cuidar do bebê, os conflitos entre ambas são intensificados.

Família Cruz

Divulgação/Netflix
Heder Rolin (E), Giovanna Mari e Sarah Cruz (D).

Composta pelo casal de Santos (SP), a família Cruz reúne o personal trainer Heder Rolin, a cantora Giovanna Mari e a jogadora de vôlei Sarah Cruz. 

Apesar de já terem enfrentado alguns desafios como casal, ambos estão unidos e mantêm uma boa parceria. O novo desafio será a convivência mais próxima com Sarah, mãe do 'Meu Malvado Favorito', apelido que Heder recebeu de seus alunos de jiu-jitsu.

Família Lopes

Divulgação/Netflix
Icaro Lopes (E), Ivana Lopes e Jéssica Souza (D).

Baiana, a família Lopes é formada pelo eletricista e músico Ícaro Lopes, pela personal trainer Jéssica Souza e pela cozinheira Ivana Lopes. 

A família já enfrentava tensões antigas, decorrentes de questões não resolvidas, e a chegada de Jéssica apenas intensificou os conflitos. Jéssica tem uma personalidade forte, em contraste com a da sogra, mais dramática. O trio ainda enfrenta um agravante: o casal não mora junto.

Família Machado

Divulgação/Netflix
Isadora Machado (E), Gabriel Silva e Marihely Machado (D).

De Minas Gerais, os competidores são: os empresários Isadora Machado, Gabriel Silva e Marihely Machado — mãe de Isadora. 

Gabriel, embora tente se manter distante desse tipo de sogra, precisa conviver com Marihely, que pretende se mudar para perto do casal. A situação deixa a dupla apreensiva, já que a mãe de Isadora costuma intervir bastante, mesmo quando ninguém pediu.

Família Misquita

Divulgação/Netflix
Leonardo Misquita (E) Juliano Faller e Lina Misquita (D).

Carioca, a família é formada pelo coordenador de vendas Leonardo Misquita, pelo confeiteiro Juliano Faller e por Lina Misquita, mãe de Leonardo.

Antes da chegada do genro, Lina tinha a chave da casa do filho e circulava por lá quando queria. Com a entrada de Juliano na família, a rotina passa a se adaptar ao casal e, com isso, a sogra sente que não perdeu apenas a chave da casa de Leonardo, mas também a conexão com o filho.

Família Rocha

Divulgação/Netflix
Nathalia Rocha (E), Diego Rodrigues e Mônica Rocha (D).

Da cidade do Rio de Janeiro, a família Rocha é formada pela gestora financeira Nathalia Rocha, pelo gestor de tráfego Diego Rodrigues e pela diretora pedagógica Mônica Rocha.

Mônica, recentemente viúva, é vista como uma mulher narcisista e de difícil trato, por se colocar constantemente no papel de vítima. Nathalia já não tem mais paciência com a própria mãe e Diego, apesar de ter tentado intermediar o conflito entre as duas, também acaba se irritando com a sogra. Mônica enxerga no programa a possibilidade desmascarar seu genro, por acreditar que ele é falso e que fala uma coisa em sua frente e outra por trás.

Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: