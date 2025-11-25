Quando estreia a nova temporada de "Ilhados com a Sogra"? Conheça os participantes

Mônica, recentemente viúva, é vista como uma mulher narcisista e de difícil trato, por se colocar constantemente no papel de vítima. Nathalia já não tem mais paciência com a própria mãe e Diego, apesar de ter tentado intermediar o conflito entre as duas, também acaba se irritando com a sogra. Mônica enxerga no programa a possibilidade desmascarar seu genro, por acreditar que ele é falso e que fala uma coisa em sua frente e outra por trás.