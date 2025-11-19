Quando é e qual o horário do Miss Universo 2025

A próxima Miss Universo será coroada nesta quinta-feira (20), a partir das 20h30min (horário de Brasília), na cidade de Nonthaburi, na Tailândia.
Representantes de 30 países de diferentes regiões do planeta se encontram para a 74ª edição do evento em busca da coroa, que atualmente está com Victoria Kjær, da Dinamarca.
Como será a final do Miss Universo 2025
A partir da pré-seleção realizada na quarta-feira (19), são definidas as 30 semifinalistas do concurso. Com mudanças neste ano, após o anúncio, as candidatas voltam a desfilar em trajes de banho, mas apenas 12 avançam.
O desfile seguinte é em traje de gala, passando por novo corte até definir o Top 5. Posteriormente, ocorre a rodada de perguntas e respostas, que define o Top 3. Por fim, há a rodada decisiva que elege a Miss Universo 2025.
Quem são os jurados do concurso
- Chalida Thaochalee (Miss Tailândia 1998)
- Sharon Fonseca (modelo e atriz venezuelana)
- Ismael Cala (jornalista cubano)
- Saina Nehwal (jogadora de badminton indiana)
- Louie Heredia (cantor filipino)
- Andrea Meza (apresentadora mexicana e Miss Universo 2020)
- Romero Britto (artista brasileiro)
Quem é a representante do Brasil
Gabriela Lacerda, 23 anos, é piauiense e apareceu vestida de Nossa Senhora Aparecida durante competição preliminar na madrugada desta quarta-feira (19).
Gabriela é a segunda piauiense a receber a coroa, a primeira foi Monalysa Alcântara, em 2017. Na passarela desde os 9 anos, a atual Miss Brasil conquistou os títulos de Miss Teen Piauí e Miss Teen Brasil em 2017.
Em 2021, ela conquistou o segundo lugar no Miss Universo Brasil e recebeu a faixa de Miss Simpatia, reconhecimento que voltou a alcançar na edição de 2025.
Horário e onde assistir à final do Miss Universo 2025
- Horário: 20h30min
- Onde assistir: Record
