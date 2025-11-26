Qual seu signo ascendente? Veja como calcular

Para a astrologia, os signos revelam muito sobre características e personalidade das pessoas. Cada signo representa um espaço de atuação dos planetas, que envolvem 12 setores que compõem a órbita da Terra ao redor do Sol.
Conforme a astrologia, cada uma dessas 12 casas, baseadas no dia e horário de nascimento do indivíduo, pode determinar quais qualidades, defeitos, preferências românticas e estilo de vida serão mais evidentes na personalidade.
Muitos entendem que somente o signo solar, determinado pelo dia do nascimento, é o suficiente para revelar todos os traços da personalidade de uma pessoa.
No entanto, é importante ter uma noção completa do mapa astral para melhor compreender o que cada casa pode dizer sobre a pessoa. Assim, conhecer o signo ascendente é fundamental como ponto de partida para entender o que o mapa astral revela sobre uma pessoa.
O que é o signo ascendente
O ascendente revela o posicionamento astrológico que diz qual signo estava subindo no horizonte leste no mesmo momento do seu nascimento. Em geral, as características do signo ascendente são as que mais transparecem para as pessoas. É o signo ascendente que indica os melhores momentos para fazer planos e colocá-los em ação, por exemplo.
Como saber o ascendente do meu signo
Grande parte das pessoas, ainda que não seja ligada aos temas da astrologia, sabe seu signo solar. Ele é mais fácil de descobrir, pois é determinado pela data de nascimento. Isso ocorre pois o signo solar muda a cada 28 dias, sendo praticamente um mês para cada signo.
Já o signo ascendente muda a cada duas horas. Por isso, para descobrir o ascendente é necessário saber a hora exata do nascimento. A partir disso, é possível fazer um cálculo para descobrir qual é o seu ascendente. É claro que nada substitui uma consulta completa com um astrólogo, que fará uma leitura mais precisa sobre o mapa astral completo.
Passo a passo para calcular o signo ascendente
O ascendente muda a cada duas horas a partir do nascer do Sol. Por isso, para ilustrar o cálculo do signo ascendente utilizaremos um exemplo específico:
- Se o surgir do Sol no horizonte leste ocorrer às 5h de 14 de abril, e uma pessoa nascer neste dia às 8h, por exemplo, seu signo solar será Áries (o primeiro do zodíaco) e seu signo ascendente será Touro (o segundo do zodíaco)
- Se a pessoa nascer no momento do nascer do Sol, o signo e o ascendente serão o mesmo. Assim, se o nascimento da pessoa e do Sol ocorrer às 5h de 14 de abril, o signo solar e o ascendente serão Áries
Tomando como exemplo o dia 14 de abril em que o Sol nasce no horizonte leste às 5h da manhã, o respectivo ascendente para um ariano será:
- Áries, se nascer entre 5h e 7h
- Touro, se nascer entre 7h e 9h
- Gêmeos, se nascer entre 9h e 11h
- Câncer, se nascer entre 11h e 13h
- Leão, se nascer entre 13h e 15h
- Virgem, se nascer entre 15h e 17h
- Libra, se nascer entre 17h e 19h
- Escorpião, se nascer entre 19h e 21h
- Sagitário, se nascer entre 21h e 23h
- Capricórnio, se nascer entre 23h e 1h do dia 15 de abril
- Aquário, se nascer entre 1h e 3h do dia 15 de abril
- Peixes, se nascer entre 3h e 5h do dia 15 de abril
Portanto, é importante, além de saber o horário de nascimento, conhecer também o horário em que o Sol apareceu no horizonte neste específico dia.
*Produção: Giovanna Batista