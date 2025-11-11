Qual o próximo feriado de novembro? Saiba as datas comemorativas do mês

Nos dois últimos meses que restam do ano, ainda há feriados nacionais e as tradicionais comemorações de fim de ano pela frente.
O mês de novembro conta com três feriados nacionais. No dia 2, domingo, foi Finados. No dia 15 de novembro, sábado, é comemorado a Proclamação da República. No dia 20, quinta-feira, é celebrado o Dia da Consciência Negra.
São mais três feriados nacionais até o fim do ano.
Próximo feriado em novembro
O próximo feriado de novembro será o Dia da Proclamação da República, dia 15 de novembro, mas cairá em um sábado.
Enquanto isso, o próximo feriado com dia de descanso obrigatório será o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, uma quinta-feira.
Quais feriados podem ser estendidos?
Algumas datas podem ser emendadas caso as empresas adotem escalas que permitam folgas prolongadas. Entre elas, estão o Dia da Consciência Negra, no dia 20 deste mês, e a celebração de Natal, na quinta-feira.
No entanto, nem todas as datas serão vantajosas para quem deseja prolongar a folga. O feriado de Finados (2 de novembro) vai cair em um domingo, sem possibilidade de feriado prolongado. Já a Proclamação da República (15 de novembro) será em um sábado.
Feriados e pontos facultativos de 2025
Veja quais dias de 2025 serão feriados:
Novembro
- 2 de novembro (domingo): Finados (feriado nacional)
- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República (feriado nacional)
- 20 de novembro (quinta-feira): Dia da Consciência Negra (feriado em alguns Estados)
Dezembro
- 24 de dezembro (quarta-feira): Véspera de Natal (ponto facultativo após as 14h)
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal (feriado nacional)
- 31 de dezembro (quarta-feira): Véspera de Ano-Novo (ponto facultativo após as 14h)
Buscas aumentam no Google Trends
A busca pelo termo "feriado novembro" cresceu nos últimos dias. Veja abaixo no gráfico: