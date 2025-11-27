Qual o dia certo para montar a árvore de Natal em 2025?

O fim do ano está chegando e já é hora de pensar nos preparativos para os feriados, em especial o Natal. Para caprichar na decoração natalina, um símbolo sempre se destaca: a árvore. Mas afinal, qual é o dia certo para montar a árvore de Natal?
Segundo a tradição cristã, a árvore de Natal deve ser montada sempre no primeiro domingo do Advento, quatro semanas antes do Natal. Ou seja, em 2025, a árvore deve ser montada no dia 30 de novembro.
Vale lembrar que cada país tem a sua tradição. No Brasil, é mais comum seguir o calendário cristão. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, a árvore é montada no Dia de Ação de Graças (27 de novembro). Em Portugal, é no dia de Imaculada Conceição, em 8 de dezembro.
Ainda assim, a árvore de Natal é uma tradição que pode ser adaptada de acordo com o seu gosto pessoal e crenças. No fim, o mais importante na montagem da árvore é criar um momento descontraído para a família, sem obrigações com o calendário.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular