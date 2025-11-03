Qual o crime cometido por "Sandrão", ex de Suzane e Matsunaga em "Tremembé"

A série Tremembé estreou na sexta-feira no Prime Video e já conquistou os fãs de true crime. Isso porque a produção retrata o cotidiano da penitenciária Tremembé, conhecida por abrigar condenados por crimes de grande repercussão.
Um dos personagens de destaque na série é Sandrão, envolvido no polêmico triângulo amoroso formado com Elize Matsunaga e Suzane Von Ritchofen.
Interpretada por Letícia Rodrigues, a detenta Sandra Regina Ruiz Gomes foi condenada a 27 anos de prisão, em 2005, por participar do sequestro e assassinato de um vizinho, um adolescente de 14 anos, segundo o UOL.
Qual foi o crime de "Sandrão"?
Sandra Regina sequestrou e assassinou um morador da periferia de Mogi das Cruzes (SP). O crime também envolveu outras três pessoas.
Na época, o grupo exigiu um resgate de R$ 40 mil, reduzido depois para R$ 3 mil. Ela afirmou não ter conhecimento se a quantia foi paga. O adolescente foi morto com um tiro na cabeça. Sandra afirmou ter sido coagida a participar.
De acordo com reportagens da Folha de S.Paulo, Sandrão era responsável por ligar para a família da vítima durante o sequestro. Quando o corpo do menino foi encontrado, estava amordaçado com uma echarpe feminina, com mãos e pés amarrados e um saco preto na cabeça.
Na prisão
Transferida para a Penitenciária de Tremembé em 2011, após agredir um agente penitenciário, Sandrão ganhou fama de “barra pesada”, mas também se destacou nas atividades internas, atuando até como mestre de cerimônias em eventos da prisão.
O nome dela voltou a circular na imprensa em 2014, quando veio à tona seu relacionamento com Suzane von Richthofen. Em 2015, Sandrão conquistou o regime semiaberto e, hoje, cumpre pena em regime aberto.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular