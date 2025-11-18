Qual é o smartphone mais poderoso do mundo? Veja o ranking

O smartphone mais poderoso do mundo hoje, segundo o ranking global do AnTuTu, é o Red Magic 10 Pro. O aparelho gamer da Nubia lidera a lista referente a outubro de 2025, mesmo após o lançamento da linha Red Magic 11 Pro, que, por ainda não ter acumulado resultados suficientes dentro da plataforma, não aparece na classificação.
A lista reúne os modelos testados entre 1º e 31 de outubro dentro do sistema AnTuTu V11, metodologia que calcula a pontuação média dos milhares de testes submetidos pelos próprios usuários. Não se trata, portanto, do maior número já atingido por cada aparelho, mas da média com mais resultados válidos.
A plataforma é uma das mais conhecidas do mercado de tecnologia e avalia desde tarefas simples, como leitura de QR Code e navegação em apps, até atividades mais pesadas, como renderização de vídeo, gráficos e operações avançadas do processador.
Red Magic 10 Pro no topo
Lançado em novembro do ano passado, o Red Magic 10 Pro segue no primeiro lugar global graças ao conjunto que combina o processador Snapdragon 8 Elite, 16 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento.
Em outubro, o aparelho registrou 3.147.095 pontos, número ligeiramente inferior ao de setembro (3.171.144), mas ainda suficiente para mantê-lo distante dos concorrentes.
A liderança repetida também o consolida como tricampeão recente: o modelo foi o mais potente do mês em agosto, setembro e novamente agora em outubro.
Vivo X200 Ultra aparece em segundo lugar
A vice-liderança ficou com o Vivo X200 Ultra, que também utiliza o Snapdragon 8 Elite e repete o pacote de 16 GB de RAM com 512 GB de armazenamento. A média alcançada foi de 3.015.632 pontos, única marca acima dos 3 milhões além do Red Magic.
POCO F7 Ultra fecha o pódio
O terceiro lugar segue com o POCO F7 Ultra, da Xiaomi, que mantém estabilidade no ranking desde agosto. Equipado com o mesmo processador dos dois primeiros, ele obteve 2.975.983 pontos, desempenho ligeiramente abaixo dos líderes, mas ainda na faixa de alta performance.
Menções importantes
A Xiaomi aparece com força no top 10. O Xiaomi 15 e o Xiaomi 15 Ultra ocupam a quarta e a quinta posições, respectivamente. Ambos trazem Snapdragon 8 Elite, o modelo padrão com 12 GB de RAM e o Ultra com 16 GB.
Entre os modelos da Samsung, o Galaxy S25 Ultra permanece no oitavo lugar, à frente do Galaxy S25 Plus, que ficou em nono. Já o Galaxy S25 padrão ficou fora do top 10 desta vez.
O ranking ainda traz aparelhos como o OnePlus 13 e o iQOO Neo10 Pro+, que mantêm competitividade no segmento premium, além do iQOO Z10 Turbo+, único representante com chip Dimensity 9400 Plus.
Os 10 celulares mais poderosos do mundo
Lista global do AnTuTu (média de pontuações de 1º a 31 de outubro de 2025):
- Red Magic 10 Pro: 3.147.095 pontos
- vivo X200 Ultra: 3.015.632
- POCO F7 Ultra: 2.975.983
- Xiaomi 15: 2.965.905
- Xiaomi 15 Ultra: 2.946.241
- iQOO Neo10 Pro+: 2.865.991
- OnePlus 13: 2.863.118
- Galaxy S25 Ultra: 2.854.493
- Galaxy S25 Plus: 2.834.778
- iQOO Z10 Turbo+: 2.771.506
Como funcionam os testes do AnTuTu?
O AnTuTu é um dos benchmarks mais populares do mercado e funciona como uma espécie de "simulador de uso diário". Ao rodar o teste no celular, o app avalia rapidez em navegação, carregamento de aplicativos, processamento gráfico, leitura de arquivos, fluidez do sistema e capacidade de renderização.
Ao final, a plataforma calcula uma pontuação geral que serve como referência para comparar dispositivos. Por isso, o ranking se tornou um dos indicadores mais consultados por consumidores, entusiastas e especialistas de tecnologia.
