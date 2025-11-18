Viral

Qual é o smartphone mais poderoso do mundo? Veja o ranking

Plataforma AnTuTu divulga lista mensal com os celulares de maior desempenho

Zero Hora

  • O Red Magic 10 Pro lidera o ranking AnTuTu de outubro de 2025 como o smartphone mais poderoso do mundo.
  • O aparelho gamer da Nubia traz Snapdragon 8 Elite, 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento, com 3.147.095 pontos.
  • O vivo X200 Ultra ficou em segundo lugar, também com Snapdragon 8 Elite e pontuação acima de 3 milhões.
  • O POCO F7 Ultra, da Xiaomi, ocupa o terceiro lugar, mantendo estabilidade no ranking desde agosto.
  • AnTuTu avalia desempenho geral dos celulares e é referência para consumidores e entusiastas de tecnologia.
Nubia/Reprodução
Red Magic 10 Pro é considerado o smartphone mais poderoso do mundo pelo Antutu Benchmark.

O smartphone mais poderoso do mundo hoje, segundo o ranking global do AnTuTu, é o Red Magic 10 Pro. O aparelho gamer da Nubia lidera a lista referente a outubro de 2025, mesmo após o lançamento da linha Red Magic 11 Pro, que, por ainda não ter acumulado resultados suficientes dentro da plataforma, não aparece na classificação.

A lista reúne os modelos testados entre 1º e 31 de outubro dentro do sistema AnTuTu V11, metodologia que calcula a pontuação média dos milhares de testes submetidos pelos próprios usuários. Não se trata, portanto, do maior número já atingido por cada aparelho, mas da média com mais resultados válidos.

A plataforma é uma das mais conhecidas do mercado de tecnologia e avalia desde tarefas simples, como leitura de QR Code e navegação em apps, até atividades mais pesadas, como renderização de vídeo, gráficos e operações avançadas do processador.

Red Magic 10 Pro no topo

Lançado em novembro do ano passado, o Red Magic 10 Pro segue no primeiro lugar global graças ao conjunto que combina o processador Snapdragon 8 Elite, 16 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento.

Em outubro, o aparelho registrou 3.147.095 pontos, número ligeiramente inferior ao de setembro (3.171.144), mas ainda suficiente para mantê-lo distante dos concorrentes.

A liderança repetida também o consolida como tricampeão recente: o modelo foi o mais potente do mês em agosto, setembro e novamente agora em outubro.

Vivo X200 Ultra aparece em segundo lugar

vivo/Reprodução
Segundo lugar do ranking da Antutu ficou com o vivo X200 Ultra, marca que, no Brasil, é chamada de "Jovi".

A vice-liderança ficou com o Vivo X200 Ultra, que também utiliza o Snapdragon 8 Elite e repete o pacote de 16 GB de RAM com 512 GB de armazenamento. A média alcançada foi de 3.015.632 pontos, única marca acima dos 3 milhões além do Red Magic.

POCO F7 Ultra fecha o pódio

Xiaomi/Reprodução
Xiaomi marcou presença no ranking com o Poco F7 Ultra.

O terceiro lugar segue com o POCO F7 Ultra, da Xiaomi, que mantém estabilidade no ranking desde agosto. Equipado com o mesmo processador dos dois primeiros, ele obteve 2.975.983 pontos, desempenho ligeiramente abaixo dos líderes, mas ainda na faixa de alta performance.

Menções importantes

A Xiaomi aparece com força no top 10. O Xiaomi 15 e o Xiaomi 15 Ultra ocupam a quarta e a quinta posições, respectivamente. Ambos trazem Snapdragon 8 Elite, o modelo padrão com 12 GB de RAM e o Ultra com 16 GB.

Entre os modelos da Samsung, o Galaxy S25 Ultra permanece no oitavo lugar, à frente do Galaxy S25 Plus, que ficou em nono. Já o Galaxy S25 padrão ficou fora do top 10 desta vez.

O ranking ainda traz aparelhos como o OnePlus 13 e o iQOO Neo10 Pro+, que mantêm competitividade no segmento premium, além do iQOO Z10 Turbo+, único representante com chip Dimensity 9400 Plus.

Os 10 celulares mais poderosos do mundo

Lista global do AnTuTu (média de pontuações de 1º a 31 de outubro de 2025):

  1. Red Magic 10 Pro: 3.147.095 pontos
  2. vivo X200 Ultra: 3.015.632
  3. POCO F7 Ultra: 2.975.983
  4. Xiaomi 15: 2.965.905
  5. Xiaomi 15 Ultra: 2.946.241
  6. iQOO Neo10 Pro+: 2.865.991
  7. OnePlus 13: 2.863.118
  8. Galaxy S25 Ultra: 2.854.493
  9. Galaxy S25 Plus: 2.834.778
  10. iQOO Z10 Turbo+: 2.771.506

Como funcionam os testes do AnTuTu?

O AnTuTu é um dos benchmarks mais populares do mercado e funciona como uma espécie de "simulador de uso diário". Ao rodar o teste no celular, o app avalia rapidez em navegação, carregamento de aplicativos, processamento gráfico, leitura de arquivos, fluidez do sistema e capacidade de renderização.

Ao final, a plataforma calcula uma pontuação geral que serve como referência para comparar dispositivos. Por isso, o ranking se tornou um dos indicadores mais consultados por consumidores, entusiastas e especialistas de tecnologia.

