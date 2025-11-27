Qual a ordem cronológica para assistir aos filmes da saga "Jogos Vorazes"? 

Em ordem cronológica, o primeiro filme se passa na 10ª edição dos Jogos Vorazes, antes que o vilão da franquia, Coriolanus Snow, se torne o presidente de Panem. Em A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, Snow é designado para ser o mentor de Lucy Gray Bird, do Distrito 12, e enfrenta dilemas que moldam o seu futuro na história.