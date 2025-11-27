Qual a ordem cronológica para assistir aos filmes da saga "Jogos Vorazes"? 

O lançamento do novo filme da franquia Jogos Vorazes já tem data marcada: Amanhecer na Colheita estreia em 20 de novembro de 2026 e promete adaptar o livro homônimo de Suzanne Collins para o cinema. Desta vez, o enredo contará a história de Haymitch Abertnathy, mentor de Katniss Everdeen e Peeta Mellark na trilogia original.
Jogos Vorazes é uma franquia de cinema baseada na série de livros criada por Suzanne Collins, em que a protagonista Katniss Everdeen se oferece como tributo nos Jogos Vorazes e inspira uma rebelião nos distritos contra a Capital. As adaptações para o cinema contam com Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth e Woody Harrelson no elenco.
Confira a ordem cronológica dos filmes de Jogos Vorazes
Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes (2023)
Em ordem cronológica, o primeiro filme se passa na 10ª edição dos Jogos Vorazes, antes que o vilão da franquia, Coriolanus Snow, se torne o presidente de Panem. Em A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, Snow é designado para ser o mentor de Lucy Gray Bird, do Distrito 12, e enfrenta dilemas que moldam o seu futuro na história.
Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita (2026)
Amanhecer na Colheita foca em Haymitch Abernathy, um jovem do Distrito 12 que é enviado para lutar no 50° Jogos Vorazes, na edição especial do Massacre Quaternário, em que o dobro de tributos é selecionado. O enredo mostra como os traumas da arena fizeram com que Haymitch se tornasse o mentor distante e alcóolatra que orienta Katniss e Peeta.
Jogos Vorazes (2012)
No primeiro filme da trilogia original, Katniss Everdeen se oferece para lutar no 74° Jogos Vorazes em vez de sua irmã. Ao lado de seu parceiro de distrito, Peeta Mellark, Katniss incita uma faísca de revolução por toda Panem.
Jogos Vorazes: Em Chamas (2013)
Katniss e Peeta voltam à arena para outra edição do Massacre Quaternário, que desta vez reúne todos os vitoriosos dos últimos jogos. Sob os olhos cuidadosos do presidente Snow e a ameaça dos outros tributos, os jovens do Distrito 12 formam alianças e nem imaginam que uma revolução já está em curso.
Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 1 (2014)
Após o encerramento do Massacre Quaternário, Katniss é resgatada, enquanto Peeta fica capturado na Capital. A protagonista aceita se tornar o símbolo da revolução — o Tordo — e promete matar o presidente Snow para livrar Panem de sua tirania e acabar com os Jogos Vorazes para sempre.
Jogos Vorazes: A Esperança - O Final (2015)
Na conclusão, Katniss se prepara para seu embate final na Capital e, em meio a outras intrigas políticas e amorosas, precisa enfrentar inimigos e fazer escolhas que vão determinar o futuro de seu país.
