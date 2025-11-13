Viral

Turismo tranquilo
Quais os países mais seguros para viajar em 2026? Confira o ranking

Levantamento ouviu mais de 1,8 mil americanos que falaram suas experiências de viagem com foco na segurança

Utrecht, Holanda.

A Holanda se destacou como o país mais seguro do mundo para turistas de 2026, segundo o ranking anual da seguradora de viagens Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP). 

Para produzir a seleção de 15 países, a empresa entrevistou mais de 1,8 mil viajantes americanos que relataram suas experiências de viagem nos últimos cinco anos, focando em questões de segurança. 

A BHTP também combinou os relatos dos viajantes com o Índice Global da Paz (GPI, na sigla em inglês), dados da Numbeo e pontuações da GeoSure Global, ferramenta de geolocalização.

Países europeus dominam a lista

Depois da Holanda, aparecem Austrália, na Oceania, e Áustria, na Europa.  Ao todo, 15 países compõem o levantamento, sendo que 10 são europeus, dois da Oceania, um da Ásia, um da América do Norte e um do Oriente Médio. 

Confira o ranking completo dos países mais seguros para viajar em 2026:

  1. Holanda
  2. Austrália
  3. Áustria
  4. Islândia
  5. Canadá
  6. Nova Zelândia
  7. Emirados Árabes Unidos
  8. Suíça
  9. Japão
  10. Irlanda
  11. Bélgica
  12. Portugal
  13. França
  14. Reino Unido
  15. Dinamarca

E onde está o Brasil?

O Brasil, junto com toda a América do Sul, não aparece no ranking. Porém, o Rio de Janeiro entrou na lista dos 25 melhores destinos turísticos da National Geographic, e bairros como Botafogo, no Rio de Janeiro, se destacaram em outros levantamentos internacionais que focam em cultura, vida urbana e gastronomia. O bairro da Liberdade e o bairro Barra Funda, em São Paulo, também apareceram. 

Dicas para uma viagem mais segura: 

Mesmo com os fatores de segurança providos pelo país, ainda é importante que o viajante adote medidas individuais para manter sua viagem mais segura. Entre elas, estão:

  • guardar bem os pertences; 
  • ter cópias físicas e digitais de documentos importantes (passaporte, RG);
  • pesquisar sobre o destino;
  • estabelecer um roteiro de viagem;
  • estar atento ao entorno; 


