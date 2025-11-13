Quais os países mais seguros para viajar em 2026? Confira o ranking

A Holanda se destacou como o país mais seguro do mundo para turistas de 2026, segundo o ranking anual da seguradora de viagens Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP).
Para produzir a seleção de 15 países, a empresa entrevistou mais de 1,8 mil viajantes americanos que relataram suas experiências de viagem nos últimos cinco anos, focando em questões de segurança.
A BHTP também combinou os relatos dos viajantes com o Índice Global da Paz (GPI, na sigla em inglês), dados da Numbeo e pontuações da GeoSure Global, ferramenta de geolocalização.
Países europeus dominam a lista
Depois da Holanda, aparecem Austrália, na Oceania, e Áustria, na Europa. Ao todo, 15 países compõem o levantamento, sendo que 10 são europeus, dois da Oceania, um da Ásia, um da América do Norte e um do Oriente Médio.
Confira o ranking completo dos países mais seguros para viajar em 2026:
- Holanda
- Austrália
- Áustria
- Islândia
- Canadá
- Nova Zelândia
- Emirados Árabes Unidos
- Suíça
- Japão
- Irlanda
- Bélgica
- Portugal
- França
- Reino Unido
- Dinamarca
E onde está o Brasil?
O Brasil, junto com toda a América do Sul, não aparece no ranking. Porém, o Rio de Janeiro entrou na lista dos 25 melhores destinos turísticos da National Geographic, e bairros como Botafogo, no Rio de Janeiro, se destacaram em outros levantamentos internacionais que focam em cultura, vida urbana e gastronomia. O bairro da Liberdade e o bairro Barra Funda, em São Paulo, também apareceram.
Dicas para uma viagem mais segura:
Mesmo com os fatores de segurança providos pelo país, ainda é importante que o viajante adote medidas individuais para manter sua viagem mais segura. Entre elas, estão:
- guardar bem os pertences;
- ter cópias físicas e digitais de documentos importantes (passaporte, RG);
- pesquisar sobre o destino;
- estabelecer um roteiro de viagem;
- estar atento ao entorno;