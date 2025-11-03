Príncipe William participará do "Domingão", diz Luciano Huck; entenda

O apresentador Luciano Huck surpreendeu o público neste domingo (2) ao revelar que o príncipe William será o convidado especial do Domingão no dia 9.
— Príncipe William, futuro rei da Inglaterra, filho da princesa Diana e do rei Charles III, estará no Brasil na semana que vem. Ele vem ao Brasil para participar do Earthshot Prize, prêmio que reconhece projetos de sustentabilidade no mundo todo.
Ele ainda completou revelando que o príncipe estará no programa da próxima semana:
[...] E ele estará no Domingão no próximo domingo, vai fazer parte da nossa mistura. Então, eu pedi pra ele mandar um videozinho pra gente — contou Huck durante o programa.
O vídeo foi exibido no palco, quando o príncipe confirmou a visita e demonstrou empolgação com o encontro: "Oi, Luciano. Estou ansioso para vê-lo esta semana. Muito obrigado por apresentar o Earthshot Prize na quarta. Te vejo lá”, disse William.
Encerrando o anúncio com entusiasmo, Huck reforçou: “Semana que vem teremos príncipe William no Domingão”.