Cidade no RS brinca com fãs de Zé Felipe, Virgínia e Vini Jr.: "Sabe tudo sobre eles? Vem pro feirão do emprego"

A Prefeitura de Uruguaiana, na Fronteira Oeste, chamou atenção nas redes sociais ao usar o casal Virgínia Fonseca e Vini Jr, além do cantor Zé Felipe, ex-marido da influenciadora, como gancho para divulgar um feirão de empregos no município.
No vídeo, publicado no perfil da prefeitura no Instagram, na última terça-feira (4), um servidor aparece segurando um cartaz com a foto dos três e uma frase, em tom de brincadeira:
"Tu sabe tudo sobre eles? Então vem para o feirão do emprego! São mais de 250 vagas para quem precisa de uma ocupação de verdade e ganhando salário para isso".
A ação rapidamente ganhou repercussão nas redes. Até esta quinta-feira (6), a publicação já passava de 1,7 milhão de visualizações, com mais de 160 mil curtidas e 138 mil compartilhamentos.
Estratégia por trás do vídeo
Em entrevista à Zero Hora, o secretário municipal de Comunicação de Uruguaiana, Jeffersom Mattivi, explicou que a ação foi planejada para atrair o público jovem e dar visibilidade ao feirão de empregos, promovido pelas secretarias de Comunicação e Desenvolvimento Social.
— O vídeo faz parte da nossa estratégia de comunicação humanizada, que busca aproximar a prefeitura da população. A ideia era falar de emprego de forma leve, usando um tema que já estava em alta. A gente precisava garantir que as pessoas soubessem do evento — afirmou.
Segundo Jeffersom, o conteúdo foi produzido pela própria equipe de comunicação do município, composta majoritariamente por jovens.
— Tenho 26 anos e sou o secretário mais jovem do Estado. Trouxe pessoas recém-saídas do Ensino Médio, que não tinham e hoje já têm experiência na área. Essa linguagem direta e criativa é resultado dessa equipe — contou.
"Sem sensacionalismo"
O secretário afirma que a equipe adota uma política de comunicação voltada à transparência e engajamento, mas sem recorrer ao sensacionalismo. Atualmente, o perfil conta com mais de 53 mil seguidores.
— Em nenhum momento o vídeo é desrespeitoso com Virgínia, Vini Jr. ou Zé Felipe. A gente apenas utilizou um gancho visual para chamar atenção e garantir que as pessoas soubessem do feirão. E funcionou. Muita gente apareceu para entregar currículo — destacou.
A repercussão surpreendeu a equipe de Uruguaiana. O vídeo foi repostado por diversos influenciadores e famosos, chamando atenção para a cidade de pouco mais de 110 mil habitantes.
— Ontem à noite, o João Guilherme (irmão de Zé Felipe) repostou. Depois, vieram as curtidas da Bruna Marquezine, da jornalista do "Feed da Ana" (quadro do Mais Você) e até do Lucas Lima, que escreveu que a ideia era de um "gênio do marketing". A gente ficou surpreso e feliz, porque foi uma brincadeira que deu certo — disse Jeffersom.
Na legenda do vídeo, a prefeitura resume bem o espírito da campanha com bom humor: "A gente te ajuda a sair dessa. Bora trabalhar".