Portal 11/11: saiba o significado da data de acordo com a numerologia 

Portais energéticos são considerados pontos de conexão entre o plano físico e outras dimensões ou estados de consciência mais elevados. Eles são vistos por muitas tradições espirituais como momentos ou locais especiais onde a energia flui de maneira mais intensa, permitindo acesso a vibrações espirituais elevadas.
Estes portais podem ocorrer em datas específicas, como 11/11, ou em locais que possuem uma concentração natural de energia, como montanhas, florestas e locais sagrados.
Segundo a taróloga Isabel Fogaça, esse momento é visto como um chamado do universo para podermos alinhar nossos propósitos de vida e para deixarmos de lado tudo que bloqueia nossa vida para o próximo ano.
— É um tempo propício para meditações profundas, rituais de cura e a criação de intenções claras para o futuro — explica.
Significado do número 11 na numerologia
O número 11 é considerado o mestre da numerologia. Ele carrega um significado profundo de espiritualidade, intuição e iluminação.
— É visto como um símbolo de despertar espiritual e uma ponte entre o plano físico e o espiritual. O número representa uma conexão fortíssima com o propósito da alma, representando intuição, iluminação e transformação. Quando os dígitos se repetem, essa energia é amplificada — explica Isabel Fogaça.
A repetição do 11 é interpretada como um sinal de alinhamento com as energias do universo.
— Quando você vê 11:11, no relógio, por exemplo, pode significar que suas intenções estão em sincronia com o fluxo universal, o que pode ser um bom momento para refletir sobre seus desejos e reforçar suas intenções, assim como no portal 11/11 —acrescenta.
Banho de manifestação e abertura de caminhos para o dia 11/11
Ingredientes
- 1 l de água
- 1 ramo de alecrim fresco (purificação e clareza mental)
- 1 punhado de pétalas de rosas-brancas (harmonia e paz)
- 1 canela em pau ou 1 colher de sopa de canela em pó (prosperidade e atração de boas energias)
- 1 folha de louro (sucesso e realização de desejos)
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, desligue o fogo. Coloque todos os ingredientes, tampe a panela e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o banho e reserve o líquido em um recipiente. Mentalize seus desejos e visualize o portal de 11/11 se abrindo para novas oportunidades e realizações.
Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água do pescoço para baixo após o banho de higiene.
Dica especial: após o banho, se possível, dedique alguns minutos para meditar ou escrever suas intenções e objetivos. Aproveite o momento para estabelecer metas claras e sentir gratidão pelas bênçãos que estão por vir.
Por Isabel Fogaça
O tarot faz parte da história da taróloga desde pequena; cercada de mulheres fortes e poderosas, ela presenciava as cartas sendo abertas. Via também as tias colhendo ervas para as dores do corpo e da alma. Em 2019, decidiu alçar voo e largar o mundo corporativo para ajudar mulheres a se conectarem com a natureza e com a espiritualidade. Há 4 anos, empreende com o tarot online e é proprietária da empresa Yabá Ritualística.
