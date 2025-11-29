Por que um dos grandes gênios da IA deixou os Estados Unidos para viver na China

No final de 2010, Zhu já percebia que estava indo contra seus colegas. Para ele, a inteligência não se mede por dados, mas por entendimento, filosofia que vai contra a defendida pelos norte-americanos. Mas, na Conferência de Visão Computacional e Reconhecimento de Padrões de 2019, Zhu notou quase todos os trabalhos enviados desejavam extrair ganhos de redes neurais em tarefas específicas (dados), em vez de buscar princípios mais amplos e fundamentais (entendimento) para o uso de uma IA — o que também a desqualifica como uma inteligência artificial geral.