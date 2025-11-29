Por que um dos grandes gênios da IA deixou os Estados Unidos para viver na China

Um dos maiores especialistas em inteligência artificial no mundo, Song-Chun Zhu, surpreendeu seus colegas e amigos ao se mudar de volta para a China, sua terra natal, em 2020. Zhu já morava nos Estados Unidos há 28 anos.
Ao The Guardian, Zhu cita que os principais motivos para a decisão foram sua desafeição com a direção que estava sendo tomada pela comunidade de IA e pela política norte-americana. Além disso, Zhu Yi, filha mais nova de Song-Chun, havia sido recrutada para competir no skate na mesma época.
Hoje, Zhu atua no Instituto de Pequim para Inteligência Artificial Geral (BigAI), onde lidera o desenvolvimento do TongTong, uma IA inspirada no cérebro de uma criança de cinco anos.
Quem é Song-Chun Zhu
Nascido em 1969, Zhu é o mais novo de cinco irmãos. Na década de 1980, Zhu cursou Ciências da Computação na Universidade de Ciência e Tecnologia da China (USTC, na sigla em inglês) e entrou em contato com a obra Visão, do neurocientista britânico David Marr. Desde então, sonhou em descobrir uma "teoria de tudo" para a mente humana, e a construção de uma inteligência artificial geral seria um caminho para isso.
A viagem para os EUA
Com a ideia em mente, Zhu se inscreveu para ingressar na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em 1992. Conforme o cientista, na época os Estados Unidos representavam um país que prezava pelo intelecto e ambição das pessoas em vez de sua raça, ideologia e nacionalidade.
Durante sua estadia no país, o pesquisador passou pelas universidades de Stanford e Ohio, antes de se mudar para a Universidade da Califórnia, em Los Angeles (UCLA, em inglês), em 2002, onde se estabeleceu por 18 anos. Em 2003, recebeu o Prêmio Marr, o "Oscar" da computação, como um reconhecimento por seus trabalhos.
Primeiras divergências
A relação de Zhu com os "padrinhos da IA", nomes como Geoffrey Hinton, Yoshua Bengio e Yann LeCun, é complicada. Suas ideias eram semelhantes, mas a partir dos anos 1980 surgiram divergências enquanto cada um trabalhava em seus projetos individuais.
Em 2009, Zhu já perdia a fé de que uma iniciativa de IA geral fosse ser bem-sucedida. No entanto, na mesma época, um professor na Universidade de Princeton chamando Fei-Fei Li lançou o ImageNet, que deu a largada para os projetos com inteligência artificial geral. Zhu ficou para trás, enquanto outros firmavam parcerias com a Google ou fundavam empresas voltadas à modalidade, como a OpenIA.
No final de 2010, Zhu já percebia que estava indo contra seus colegas. Para ele, a inteligência não se mede por dados, mas por entendimento, filosofia que vai contra a defendida pelos norte-americanos. Mas, na Conferência de Visão Computacional e Reconhecimento de Padrões de 2019, Zhu notou quase todos os trabalhos enviados desejavam extrair ganhos de redes neurais em tarefas específicas (dados), em vez de buscar princípios mais amplos e fundamentais (entendimento) para o uso de uma IA — o que também a desqualifica como uma inteligência artificial geral.
Tensões entre EUA e China
A situação de cientistas chineses que residiam nos Estados Unidos começou a se tornar um problema durante o primeiro governo de Donald Trump, de 2017 a 2021. No governo seguinte, de Joe Biden, a realidade não mudou muito.
Os investimentos em pesquisa diminuíram drasticamente. Com isso, Zhu enfrentou dificuldades para financiar seu trabalho em inteligência artificial geral.
A volta para a China
O clima nos EUA é de Guerra Fria não declarada, com alegações de espionagem e suspeitas desmedidas. Até que, em 2020, no início da pandemia de Covid-19, Zhu finalmente decidiu deixar os Estados Unidos e voltar para a China.
Zhu manteve a decisão em segredo de seus colegas na UCLA e até mesmo de sua filha mais velha, que também morava nos EUA. Ele sabia que sua decisão carregava um peso geopolítico e temia que fosse injustamente culpado caso sua escolha fosse de conhecimento geral. Quando a decisão do especialista veio a público, foi reverenciada na China e causou preocupações nos EUA.
O cenário atual
Hoje, no segundo mandato de Donald Trump, cientistas e pesquisadores enfrentam, novamente, a falta de investimentos e o sucateamento das universidades. Neste ano, Trump congelou os orçamentos de diversas instituições e paralisou milhares de projetos.
Zhu permanece na China e se torna a peça-chave para que o país alcance a liderança global em IA, posto ocupado pelos EUA. Em 2023, o cientista entrou no principal conselho político chinês e defendeu que o país trate a IA com a mesma urgência de um programa nuclear.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular