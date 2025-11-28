Pocah afirma ter sido chamada de "baranga" por policial; caso é investigado

A cantora Pocah relatou em suas redes sociais ter sido chamada de "baranga" por um policial civil. A Corregedoria da Polícia Civil informou que apura o episódio para identificar o servidor envolvido, de acordo com o g1.
O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (26), quando a artista publicou um vídeo nos stories do Instagram. Nas imagens, Pocah cumprimentava seguidores enquanto atravessava a rua e comentava sobre um ensaio para o show que fará no domingo (30), na Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro.
Durante a gravação, um carro da Polícia Civil aparece se aproximando e reduzindo a velocidade. Em seguida, é possível ouvir a palavra "baranga", sem que a câmera mostre quem proferiu o xingamento.
Após ouvir a ofensa, Pocah reagiu:
— Gente, a polícia me chamou de baranga! O carro da polícia me chamou de baranga. Como explicar o Brasil? Um policial me chamou de baranga, e eu gravei! — disse.
Em outro story, a cantora lamentou o ocorrido.
"Famoso rindo de nervoso no storie anterior. Eu não gosto de generalizar, mas é muito triste ver quem deveria proteger atacar gratuitamente uma mulher que não fez absolutamente nada! Depois vão falar que é mimimi... que vergonha!", escreveu nas redes sociais.