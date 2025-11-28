Paula Fernandes comenta sobre nova fase: "Não estava sumida"

A cantora Paula Fernandes lança nesta quarta-feira (28) o videoclipe da música Amar de novo (Set Fire to The Rain), que faz parte do EP Simplesmente Eu e estreou na quinta-feira (27). Nele, a cantora busca resgatar sua versão de 2011, que usava corseletes e babados e estava no início de sua trajetória.
Paula escreveu Amar de novo (Set Fire to The Rain) em casa, num momento de resgate ao tempo de compor, que se tornou cada vez mais raro ao longo dos anos.
— Acho que isso era essencial que acontecesse. Esse equilibrar a vida pessoal com a vida profissional, porque eu estava trabalhando como uma camela. E eu precisava desse desacelerar justamente para resgatar a alma da obra — disse a cantora, ao g1. Ela anunciou o lançamento de Simplesmente Eu via redes sociais.
A volta a 2011
Paula atribui o sucesso de sua carreira em 2011 ao tempo que tinha para se dedicar à composição das músicas. E Simplesmente Eu é baseado nisso.
— E depois disso (do sucesso em 2011) as pessoas começaram a me cobrar: "Não, porque tem que ter o hit, o próximo hit, o próximo". Espera aí, mas eu não preciso de tempo. Eu não sou assim, sabe? Se fosse fácil, todo mundo fazia o tempo inteiro. O meu processo é esse. E eu tive esse tempo agora, de mais equilíbrio para compor — falou Paula.
A pressa para compor
A cantora também confessou que a pressa por lançamentos prejudicou sua carreira.
— Para ser eu, tem que ser bem feito, sabe? Eu não consigo fazer diferente. Então, atrapalhou no sentido de... é uma pressão psicológica para uma pessoa que tá ali estourada, aconteceu um tanto de coisa — desabafou.
— Por mais que eu estivesse preparada para viver aquilo, eu também precisava respirar. E esse respirar me trouxe para o momento presente — explicou.
"Nossa, você tá sumida"
Muitos internautas reagiram de forma negativa à divulgação de Paula, afirmando que talvez ela tivesse se afastado muito de suas raízes ao longo da carreira.
— As pessoas podem ter tido uma má impressão mesmo. Mesmo porque muita gente vai falar assim: "Nossa, você tá sumida". Eu não estava sumida. Eu acho que eu nunca estive tão presente comigo mesma. E eu acho até que o momento presente, é o maior sucesso que eu já vivi — disse Paula.
Além disso, a cantora também comenta que Simplesmente Eu junta seu CPF com o CNPJ. A Paula "artista" e a Paula "civil" na mesma produção.
Paula Fernandes de volta
Junto com os corseletes, Paula diz que o chapéu é outro elemento que a lembra o início da carreira e aparece em Simplesmente Eu. A cantora foi a diretora musical do projeto e também participou do marketing.
Paula também deu sua opinião em relação à situação atual da música sertaneja.
— Acho que a gente passou um período que realmente estava repetitivo mesmo. Ficou cansativo, saturou. Mas eu sinto uma onda muito boa nova vindo com mais sentimento, até com mais romantismo também. Está em uma fase de transição. E de resgate. Tanto é que tem muita gente fazendo regravações desses sucessos antigos, o que eu acho muito positivo — finalizou.
