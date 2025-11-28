Paula Fernandes comenta sobre nova fase: "Não estava sumida"

— E depois disso (do sucesso em 2011) as pessoas começaram a me cobrar: "Não, porque tem que ter o hit, o próximo hit, o próximo". Espera aí, mas eu não preciso de tempo. Eu não sou assim, sabe? Se fosse fácil, todo mundo fazia o tempo inteiro. O meu processo é esse. E eu tive esse tempo agora, de mais equilíbrio para compor — falou Paula.